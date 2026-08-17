Levantan el confinamiento de urbanizaciones en Galápagos (Guadalajara) por el fuego

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(Actualiza la EX1266 con el final del confinamiento de urbanizaciones)

Toledo, 17 ago (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha comunicado que se ha levantado el confinamiento de la urbanización Parque de Las Castillas y Residencial Montelar en Galápagos (Guadalajara) por el humo provocado por un incendio forestal, que ha bajado a nivel 0.

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Así lo ha trasladado Infocam poco antes de las 20:00 horas de este lunes, apenas tres horas después de la detección del fuego que había sido declarado de nivel 1 por la afección de humo a viviendas.

Tras levantar el confinamiento, el servicio de extinción ha recomendado a los afectados que se mantengan informados por medios oficiales y que atiendan las indicaciones de los cuerpos de emergencia y seguridad.

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El fuego ha sido detectado a las 17:00 horas de este lunes en el Residencial Montelar y un particular llamó para alertar de una columna de humo, según el Sistema de Detección de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

En la extinción han participado 5 medios aéreos, 16 medios terrestres y 77 efectivos, además de contar con la colaboración del 112 de la Comunidad de Madrid y el Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la Provincia de Guadalajara.

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En Castilla -La Mancha continúan pendientes de extinción, aunque ya controlados, los fuegos de El Recuenco y La Mierla, que ha cumplido más de un mes desde su detección, y otro en Cuenca capital, mientras que un incendio detectado en Palomares del Campo (Cuenca) está pendiente de control.

Según el Infocam, este lunes el índice de propagación de incendios forestales es de riesgo muy alto en prácticamente toda la comunidad autónoma, excepto en el este de la región y el centro de las provincias de Toledo y Ciudad Real. EFE

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