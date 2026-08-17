Leo Román, sobre su actuación: "Siempre es importante empezar con buen pie"

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A Coruña, 17 ago (EFE).- El internacional español Leo Román, decisivo en el partido entre el Deportivo y el Elche con tres grandes paradas, se mostró muy contento con su rendimiento en su debut en Riazor.

“Siempre es importante empezar con buen pie y dando solidez al equipo, para eso he venido. Intentaré hacerlo lo mejor posible en el día a día y luego disfrutar en cada partido”, comentó el guardameta, que en la primera parte evitó el 0-1 de Aly Houary y en la segunda el gol del empate de Fer Niño y Gonzalo Villar antes de que marcase, en el minuto 76, Marc Aguado.

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“Me estoy encontrando muy bien, estoy muy agradecido por el cariño que me han dado desde el primer día los aficionados. Lo haga bien o mal, yo tengo que seguir trabajando para seguir ganándome a la gente”, comentó el balear, quien no recuerda la jugada del gol del Elche porque “fue una acción muy rápida”. EFE

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