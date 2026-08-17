Laura Borràs dice que fue víctima del 'lawfare' y que no tiene nada de lo arrepentirse

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Barcelona, 17 ago (EFE).- La expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, ha sostenido este lunes que fue víctima de "lawfare" con la condena a cuatro años y medio de cárcel por fraccionar contratos por la que ha recibido un indulto parcial por parte del Gobierno: "No tengo nada de lo que rehabilitarme o arrepentirme".

Así se ha pronunciado en una intervención en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada (Francia) sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) que la condenó por prevaricación y falsedad documental cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y por la que el propio tribunal solicitó este indulto.

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La ahora directora académica de la fundación Fundem la República ha recordado que, pese a la medida de gracia, sigue inhabilitada, y que según la fiscalía no está "ni rehabilitada ni arrepentida".

"Me niego a ser reeducada, algo que, en español judicial -os lo traduzco- quiere decir 'españolizada", ha apuntado.

Borràs ha sostenido que ella, como parte del movimiento independentista, ha conocido "la derrota y la represión" y ha sido víctima del "fuego amigo", ante lo que ha pedido no resignarse.

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"Nos hace falta recuperar la voluntad de ganar. Cuando un movimiento político dedica más energía a demostrar quién tiene la culpa de la derrota pasada que a construir las condiciones de la victoria futura, quiere decir que algo esencial se ha roto", ha señalado.

Así, la expresidenta de Junts ha lamentado que la "autofagia" es el "deporte nacional" en Cataluña y ha alertado de que las disputas entre independentistas "le hacen el trabajo al Estado español".

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Ante ello, ha rechazado abonarse al "resentimiento" y continuar debatiendo "quién fue el culpable" de lo que falló en 2017.

En su lugar, ha dicho, hay que "aprender" de los errores y articular una nueva estrategia independentista ganadora desde la "unidad", desterrando la idea de que los diez años del 'procés' "no han servido de nada". EFE

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