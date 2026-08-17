Jacobo Ortega ve similitudes en su trayectoria con la del legendario Lucien Müller

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París, 17 ago (EFE).- Jacobo Ortega, canterano del Real Madrid que acaba de fichar hasta 2031 por el Estrasburgo por 10 millones de euros (unos 11,60 millones de dólares), comparó su trayectoria con la del legendario jugador y entrenador francés Lucien Müller (ex del Real Madrid y Barcelona fallecido en enero de 2026).

"Hay historias que atraviesan fronteras y, a veces, nuestros caminos terminan cruzándose. En el Racing (de Estrasburgo), el nombre de Lucien Müller aparece a menudo por haberse formado en Estrasburgo. Vistió esta camiseta antes de fichar por el Real Madrid", explicó Ortega, en un vídeo difundido en X por su nuevo club.

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Müller "compartió vestuario con algunos de los más grandes: Di Stéfano, Puskas, Kopa. Casi 70 años después, nuestros caminos vuelven a cruzarse. Yo crecí y me formé en Madrid. Hoy hago el camino inverso y me uno al Racing" de Estrasburgo, prosiguió el canterano, quien dijo "esperar escribir una bonita página" en la entidad alsaciana.

Ortega (Madrid, 2006) llegó al Real Madrid en 2018 con 12 años, y formó parte de las categorías inferiores del conjunto blanco durante ocho temporadas.

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En la campaña 2025-2026 conquistó con el Juvenil A la Liga Juvenil de la UEFA. EFE