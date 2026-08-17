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Independiente Rivadavia apuesta por sorprender como local a un Fluminense sin entrenador

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Buenos Aires, 17 ago (EFE).- El Independiente Rivadavia recibirá este martes al Fluminense en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, en una serie marcada por el empate a cero en la ida y con la apuesta del argentino por sorprender a un equipo brasileño que llega debilitado tras el despido del entrenador Luis Zubeldía.

La 'Lepra' buscará sostener su buen nivel de la primera mitad de 2026 y tendrá la oportunidad de hacerlo ante su público, mientras que para el 'Flu' el pase a cuartos de final significaría un alivio tras una semana tormentosa con la salida del entrenador argentino.

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El estadio Maracaná fue testigo el pasado martes de un duelo trabado, en el que los cambios ofensivos del equipo brasileño no surtieron efecto y no consiguieron quebrar la resistencia del conjunto argentino que permanece invicto en este mítico campo de juego, tras vencer sobre ese mismo césped al Fluminense en la fase de grupos de la Libertadores.

El plantel a cargo del entrenador Alfredo Berti, campeón de la Copa Argentina 2025, recuperará para este partido al paraguayo José Florentín, aunque seguirá sintiendo la falta del arquero titular, Ramiro Macagno, y la reciente partida del referente colombiano Sebastián Villa al Boca Juniors.

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El último sábado, Berti decidió alinear a suplentes en la visita a Belgrano de Córdoba, que no perdonó a Independiente Rivadavia y le propinó una derrota 2-0, lo que ubica al equipo mendocino en el noveno lugar del grupo B del Torneo Clausura con siete puntos.

Por su parte, Fluminense informó el jueves en sus redes sociales de que tanto Zubeldía como sus auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, así como el preparador físico Lucas Vivas, ya no comandan el equipo, y agregó que el auxiliar-técnico permanente del club, Marcão, asumió interinamente como entrenador.

Pese a que era defendido por líderes del equipo como los veteranos Thiago Silva y Hulk, Zubeldía venía siendo presionado por los resultados irregulares del conjunto desde hacía algunas semanas, especialmente desde su eliminación en la Copa do Brasil por el Vasco da Gama a comienzos de julio.

En la delantera, el equipo tricolor extraña a su estrella John Kennedy, quien sufrió una grave lesión ligamentaria en su rodilla derecha y de momento Hulk ni los argentinos Rodrigo Castillo o Germán Cano lograron reemplazarlo.

Fluminense logró este sábado una resonante victoria 3-2 como local ante el Palmeiras, puntero del Campeonato Brasileño, con un gol agónico de Germán Cano en tiempo de descuento.

Este resultado mejora la posición del 'Flu' en el torneo local, al llegar a la cuarta posición con 38 puntos.

Ambos equipos tienen como prioridad del semestre la continuidad en la Libertadores, por lo que se espera un choque de alto voltaje en Mendoza.

- Alineaciones probables:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Mateo Osella, Franco Studer, Tomás Costa, Juan Elordi; Lautaro Ríos, Nicolás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce. Entrenador: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes, Renê; Hércules, Martinelli, Jeferson Savarino, Lucho Acosta; Agustín Canobbio y Rodrigo Castillo. Entrenador: Marcão.

Árbitro: Cristian Garay, de Chile.

Hora: 19.00 local (22.00 GMT).

Estadio: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza. EFE

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