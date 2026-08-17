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Hoy será noticia. Martes, 18 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El PP se reúne en Ceuta con asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y Policía

Madrid (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, se reúne este martes en Ceuta con representantes de asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.    

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Antes del encuentro, que tendrá lugar en la sede del partido en la ciudad autónoma a las 13:00 horas, Gamarra mantendrá una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Posteriormente, ya por la tarde, ambos comparecerán ante los medios de comunicación.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Robles no comparecerá en el Senado y emplaza a la vuelta del verano

Madrid (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, finalmente no comparecerá hoy en el Senado sobre la crisis migratoria de Ceuta, como había solicitado la Cámara Alta a petición del PP, y ha emplazado a la vuelta del verano, en el periodo ordinario de sesiones.

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Robles, que sí comparecerá a finales de este mes en el Congreso para el mismo asunto, ha remitido una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para pedirle más tiempo para poder ser "precisa y exhaustiva" en su comparecencia.

INCENDIOS FORESTALES

Avanzan las tareas de extinción el Las Peñas de Riglos (Huesca)

Madrid (EFE).- La mejora de las condiciones meteorológicas permite avanzar en las tareas de extinción tanto en el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), donde preocupa el comportamiento del viento, como en el de Niebla (Huelva), donde el fuego ya ha sido estabilizado.

Alrededor de un millar de personas podrán volver a sus casas gracias a la buena evolución del incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca), ya muy cerca de la estabilización, una situación que consiguió recientemente el fuego de Niebla (Huelva), que el pasado jueves descendió a situación operativa 0.

CASO LEIRE

El exjefe de gabinete de Sánchez, citado en la Audiencia Nacional por el clonado del móvil

Madrid (EFE).- Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, está citado este martes en la Audiencia Nacional para "verificar" el clonado de su móvil, que éste ha recurrido, o en su caso realizar uno nuevo en el juzgado que investiga el conocido como caso Leire Díez.

Tras varias semanas de calma en los tribunales, propias del mes de agosto -que es inhábil en la Justicia-, una de las causas más mediáticas -la que gira en torno a una supuesta trama para desestabilizar procesos judiciales relacionados por el Gobierno o el PSOE- se reactiva momentáneamente para una diligencia técnica.

EL TIEMPO

Máximas superiores a 35ºC en buena parte del país y tormentas en zonas montañosas del este

Madrid (EFE).- Este martes se esperan máximas por encima de los 35 ºC en Baleares y buena parte de la península, 40 ºC en el valle del Guadalquivir, y tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del este y Pirineos.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada estable con cielos poco nubosos o despejados por el desplazamiento de la dana hacia el oeste, así como el desarrollo de nubosidad de evolución en puntos del interior. Son posibles brumas o bancos de niebla en el extremo norte y oeste de Alborán. No se descarta la posibilidad de tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del este y Pirineos.

EFE

fp

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