Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Hidalgo: "La falta de frescura al final del partido nos ha penalizado"

Guardar

A Coruña, 17 ago (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, apuntó que la “falta de frescura” penalizó a su equipo en la recta final del encuentro ante el Elch que terminó con empate sin goles.

“Esto va de sumar, y conseguimos el primero del año ante un equipo que va a tener mucha posesión durante todo el año. En ese estrés también tenemos que saber vivir. Todos queremos sumar de tres en tres, pero esa falta de frescura al final nos ha penalizado”, manifestó en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Al entrenador deportivista no le sorprendió la valiente apuesta del nuevo Elche del argentino Martín Anselmi.

“Sabíamos que iba a ser un equipo que metería mucha gente por dentro, que teníamos que arriesgar a la hora de emparejar a la hora de ir a primera línea. Hemos decidido ir a pares en la primera parte y ahí hemos estado bastante cómodos. Tuvimos la ocasión de Bil y el gol de Aubameyang, pero en la segunda parte nos ha faltado algo más de frescura, nos han metido en nuestro campo y ahí ya nos ha costado mucho más”, admitió. EFE

PUBLICIDAD

dmg/asc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Bomberos de la Generalitat localizan el cuerpo sin vida de un hombre en la acequia del Cabo, en Torrefarrera (Lleida)

El hallazgo pone fin a horas de búsqueda intensiva que se iniciaron después de que un testigo alertara del hallazgo de una bicicleta abandonada junto al canal

Los Bomberos de la Generalitat localizan el cuerpo sin vida de un hombre en la acequia del Cabo, en Torrefarrera (Lleida)

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 17 de agosto

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 17 de agosto

Comprobar la Primitiva: los ganadores de este 17 de agosto

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar la Primitiva: los ganadores de este 17 de agosto

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy lunes 17 de agosto de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy lunes 17 de agosto de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Para qué sirve la cuadrícula de rayas amarillas: infringir esta medida de la DGT puede costarte 200 euros

Para qué sirve la cuadrícula de rayas amarillas: infringir esta medida de la DGT puede costarte 200 euros

Adiós al ámbar en los semáforos: la DGT modifica la normativa y obliga a los vehículos a detenerse cuando los peatones puedan cruzar

El repunte migratorio en España se concentra en Ceuta: las entradas irregulares por tierra se disparan un 191% en 2026 sin contar la llegada masiva de migrantes en julio

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

Todo lo que se sabe del crimen de Isla Cristina: un posible ajuste de cuentas entre clanes, familiares de ‘El Baba’, un menor ajeno al conflicto y una motocicleta quemada

ECONOMÍA

Galicia estrena aerolínea: Fly2Galicia tendrá su base en Santiago de Compostela y conectará la capital gallega con ocho destinos españoles y europeos

Galicia estrena aerolínea: Fly2Galicia tendrá su base en Santiago de Compostela y conectará la capital gallega con ocho destinos españoles y europeos

Francia busca dinero entre los jubilados: estudia frenar la subida de las pensiones más altas en 2027 para contener el déficit

Guerra de fotos tras el divorcio: ¿puede un padre o una madre subir fotos de sus hijos a Instagram si su expareja se opone?

El gran relevo de la inversión: el 71% de los inversores tiene menos de 45 años, pero los mayores controlan el 61% del dinero

El nuevo sablazo de la luz: se dispara en agosto y empuja el recibo por encima de los 100 € por primera vez en cuatro años

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida