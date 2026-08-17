Hidalgo: "La falta de frescura al final del partido nos ha penalizado"

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A Coruña, 17 ago (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, apuntó que la “falta de frescura” penalizó a su equipo en la recta final del encuentro ante el Elch que terminó con empate sin goles.

“Esto va de sumar, y conseguimos el primero del año ante un equipo que va a tener mucha posesión durante todo el año. En ese estrés también tenemos que saber vivir. Todos queremos sumar de tres en tres, pero esa falta de frescura al final nos ha penalizado”, manifestó en rueda de prensa.

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Al entrenador deportivista no le sorprendió la valiente apuesta del nuevo Elche del argentino Martín Anselmi.

“Sabíamos que iba a ser un equipo que metería mucha gente por dentro, que teníamos que arriesgar a la hora de emparejar a la hora de ir a primera línea. Hemos decidido ir a pares en la primera parte y ahí hemos estado bastante cómodos. Tuvimos la ocasión de Bil y el gol de Aubameyang, pero en la segunda parte nos ha faltado algo más de frescura, nos han metido en nuestro campo y ahí ya nos ha costado mucho más”, admitió. EFE

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