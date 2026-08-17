Evolución favorable del fuego de Riglos con todo listo para el retorno de los desalojados

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Zaragoza, 17 ago (EFE).- El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) registra una evolución favorable, lo que ha permitido al Gobierno de Aragón redoblar los esfuerzos con el objetivo de acelerar, en la medida de lo posible, el regreso de los vecinos desalojados a sus localidades.

Tras la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada), el director general de Interior de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha explicado a los medios que el día ha transcurrido "como estaba previsto", con trabajos "efectivos" para consolidar el perímetro y sofocar, con medios aéreos y equipos de tierra, pequeñas reproducciones.

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El incendio, activo desde el 10 de agosto, mantiene una superficie provisional afectada de 17.500 hectáreas y un perímetro aproximado de 100 kilómetros. Este lunes han trabajado 42 medios aéreos y un millar de efectivos.

A la reunión del CECOPI han asistido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, quien ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento, este domingo, de un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un accidente mientras participaba en las tareas de extinción.

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"Ha perdido la vida sirviendo a su país, sirviendo a España en este terrible incendio. Somos todos uno, no importa ni el uniforme que se lleve ni la institución a la que se pertenezca. Somos la misma familia de servidores públicos que trabajan para proteger a la ciudadanía de las emergencias", ha insistido.

El fuego de Riglos, ha dicho Barcones, se propagó al principio a una "altísima velocidad" y en media hora consumió casi 2.000 hectáreas, circunstancia que se reproduce a lo largo de todos los grandes incendios que se han desarrollado este verano.

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"No hay que bajar la guardia", ha agregado Barcones, quien se ha mostrado convencida de que "más pronto que tarde" se acabará con este "terrible" incendio y se emprenderá la fase de recuperación para que lo antes posible se pueda recuperar la normalidad en todas las zonas afectadas.

Una especie de normalidad que puede comenzar mañana con el regreso progresivo de la población a los municipios desalojados, más de un millar de personas de 19 núcleos de población, dos cámpins y un campamento. Las localidades de Santa Cilia y Puente la Reina han quedado desconfinadas.

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El suministro eléctrico se restablecerá hoy casi por completo y las telecomunicaciones ya están restablecidas, mientras que técnicos de la Dirección General de Salud Pública han comenzado esta jornada la toma de muestras de agua en nueve de los pueblos afectados, tarea que continuará mañana en el resto de los núcleos.

Los resultados, que se conocerán en los próximos días, determinarán la aptitud del agua para el consumo humano, si bien ya se ha preparado por parte de Protección Civil un dispositivo para el suministro de agua embotellada si fuera necesario.

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Asimismo, la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha realizado durante la última semana un seguimiento de la calidad del aire en Jaca y los parámetros registrados se han mantenido dentro de valores adecuados.

El Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial está revisando también las carreteras afectadas y esta tarde ha quedado restablecida la circulación ferroviaria por vía convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe. EFE

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