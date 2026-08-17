El Surne Bilbao comienza la pretemporada con la primera tanda de pruebas médicas

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Bilbao, 17 ago (EFE).- El Surne Bilbao comenzó este lunes la pretemporada 2026-27 con la primera tanda de reconocimientos médicos antes de empezar los entrenamientos de pista el próximo miércoles en las instalaciones de Artxanda.

Aleix Font, Bastien Bautier, Manex Ansorregi y Ondrej Hustak, además de los sub-22 Urko Madariaga, Mikel Liñares y Bingen Errasti, fueron los primeros jugadores en someterse a las pruebas médicas en la Unidad de Medicina Deportiva del IMQ Alhóndiga de la capital vizcaína.

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Según anunció el club vasco, este martes será el turno de Harald Frey, Margiris Normantas, Luke Petrasek, Nate Darling, Dan Duscak y los sub-22 Aimar Mintegi e Iván Montero.

Solo quedarían por pasar las pruebas Tryggvi Hlinason, Martin Krampelj, Darrun Hilliard y Adam Somogyi. EFE

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