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El Real Madrid arranca la pretemporada con hasta siete nuevas caras

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Madrid, 17 ago (EFE).- El Real Madrid de baloncesto arrancó la pretemporada con vistas al curso 2026-2027 con siete fichajes nuevos este lunes, cuando la plantilla se sometió al reconocimiento médico, según informó el club blanco.

La plantilla que dirige Pedro Martínez acudió a la Ciudad Real Madrid y al Hospital Universitario Sanitas La Moraleja para someterse a los habituales chequeos médicos.

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Los blancos apostaron por Pedro Martínez para sustituir al italiano Sergio Scariolo al frente del banquillo después de finalizar la anterior campaña sin títulos.

En el apartado de salidas, la más destacada fue la del alero Mario Hezonja, que pese a que tenía contrato con el Real Madrid hasta 2029, abonó la cláusula y puso rumbo a los Cleveland Cavaliers de la NBA. Tampoco continúan en el equipo Trey Lyles, Alex Len y el alemán David Kramer.

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Y, tras anunciar en la mañana del lunes el regreso de Eli John Ndiaye, siete serán las caras nuevas en el conjunto madridista la próxima temporada.

Además del ala-pívot, se han incorporado: Oliver Sarr, Max Shulga, Jaime Pradilla, Mikael Jantunen y Timothé Luwawu-Cabarrot, que llega a la capital tras ser el mejor anotador de la Liga Endesa la pasada temporada.

Asimismo, el Real Madrid seguirá capitaneado por el escolta Sergio Llull, que amplió su contrato otra temporada más y afrontará su vigésima campaña consecutiva en el conjunto blanco de baloncesto, del que es el jugador con más partidos disputados en la historia.

Antes del estreno oficial de la temporada, que será ante el Dubai Basketball en la Euroliga el 24 de septiembre, el conjunto madridista disputará tres partidos de preparación.

Ante el Baskonia en el I Memorial Urbano González Escapa (5 de septiembre) y, una semana más tarde, viajará hasta Andalucía para jugar el XV Torneo Costa del Sol ante La Laguna Tenerife y Unicaja (11 y 12 de septiembre respectivamente). EFE

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