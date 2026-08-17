El peruano Buse y el argentino Báez, eliminados en Cincinnati

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Washington, 16 ago (EFE).- El peruano Ignacio Buse y el argentino Sebastián Báez quedaron eliminados este domingo en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati tras caer ante el australiano Adam Walton y el estadounidense Learner Tien, respectivamente.

Buse, 36 del mundo, perdió ante Walton (n.98) por 6-4 y 6-3 en una hora y 18 minutos. El peruano era el cabeza de serie número 29 del torneo, por lo que debutaba en segunda ronda tras quedar exento de la primera.

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Por su lado, Báez (n.53) cayó ante Tien (n.12) por 6-3 y 7-6(4) en una hora y 25 minutos. Tien ha ganado 18 de los 24 desempates que ha afrontado este año.

La eliminación de Buse y Báez cerró una jornada poco propicia para el tenis latinoamericano, en la que también se despidieron los argentinos Francisco Cerúndolo y Marco Trungelliti y la colombiana Emiliana Arango.

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Solo el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el brasileño Joao Fonseca lograron avanzar a la tercera ronda, donde también se encuentran el argentino Thiago Agustín Tirante, el chileno Alejandro Tabilo y el paraguayo Daniel Vallejo. EFE