Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El peruano Buse y el argentino Báez, eliminados en Cincinnati

Guardar

Washington, 16 ago (EFE).- El peruano Ignacio Buse y el argentino Sebastián Báez quedaron eliminados este domingo en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati tras caer ante el australiano Adam Walton y el estadounidense Learner Tien, respectivamente.

Buse, 36 del mundo, perdió ante Walton (n.98) por 6-4 y 6-3 en una hora y 18 minutos. El peruano era el cabeza de serie número 29 del torneo, por lo que debutaba en segunda ronda tras quedar exento de la primera.

PUBLICIDAD

Por su lado, Báez (n.53) cayó ante Tien (n.12) por 6-3 y 7-6(4) en una hora y 25 minutos. Tien ha ganado 18 de los 24 desempates que ha afrontado este año.

La eliminación de Buse y Báez cerró una jornada poco propicia para el tenis latinoamericano, en la que también se despidieron los argentinos Francisco Cerúndolo y Marco Trungelliti y la colombiana Emiliana Arango.

PUBLICIDAD

Solo el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el brasileño Joao Fonseca lograron avanzar a la tercera ronda, donde también se encuentran el argentino Thiago Agustín Tirante, el chileno Alejandro Tabilo y el paraguayo Daniel Vallejo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina

La Guardia Civil ha iniciado una investigación, pero todo apunta a un ajuste de cuentas entre narcos

Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 16 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 16 de agosto

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Las llamas han afectado 38.000 hectáreas en Andalucía antes de estar bajo el control de los servicios de extinción mientras que en Aragón han calcinado, al menos, 15.000

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima