El Costa Adeje Tenerife aplaza su partido amistoso en Marruecos

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Santa Cruz de Tenerife, 17 ago (EFE).- El Costa Adeje Tenerife ha aplazado el encuentro amistoso que tenía previsto disputar el jueves 20 de agosto en Agadir, Marruecos, ante una selección de la región Souss-Massa.

Fuentes oficiales del club dijeron a EFE que, aunque el duelo ha quedado aplazado, aún no es posible confirmar una nueva fecha para el partido.

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El equipo blanquiazul tenía fijado este encuentro en tierras marroquíes desde el pasado 27 de junio.

Este choque iba a suponer el sexto y último compromiso de la pretemporada de una plantilla que comenzará una nueva andadura en Liga F Moeve a partir del próximo domingo 30 de agosto. EFE

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