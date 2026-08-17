El Barça traspasa al lateral Jofre Torrents al Ajax

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Barcelona, 17 ago (EFE).- El Barcelona ha anunciado este lunes el traspaso del joven lateral izquierdo Jofre Torrents al Ajax de Amsterdam, con el que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Torrents, nacido en 2007 en La Selva del Camp (Tarragona), jugaba en el club azulgrana desde los 17 años y el curso pasado llegó a debutar con el primer equipo en la primera jornada de LaLiga EA Sports frente al Mallorca.

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El defensa catalán, que el curso pasado estuvo en dinámica de entrenamientos del equipo de Hansi Flick, con el que disputó 4 duelos -3 de LaLiga y 1 de la Copa del Rey- también jugó 15 partidos con el filial azulgrana.

En su comunicado, el Barcelona no da detalles sobre la cantidad del traspaso, que, según han publicado varios medios, podría situarse en los seis millones de euros. Además, según los mismos medios, el Barça conservaría el 50% de los derechos del futbolista. EFE

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