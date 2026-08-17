El Asisa Joventut realizará una concentración de pretemporada en Asturias

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Badalona (Barcelona), 17 ago (EFE).- El Asisa Joventut se concentrará en Asturias entre el 26 y el 30 de agosto, según informó este lunes el club verdinegro.

El equipo catalán, que tendrá el Olímpic de Badalona ocupado la última semana de este mes por distintos eventos, viajará el 26 de agosto al Principado para disputar su primer encuentro de pretemporada el día 29 a las 21:00 horas en Gijón ante el Monbus Obradoiro.

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Una vez acabada dicha concentración, el conjunto dirigido por Dani Miret participará en el habitual torneo de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), donde se medirá el 3 de septiembre a las 20:30 horas al Kids&Us Manresa y el 6 de septiembre a las 13:00 al Ratiopharm Ulm alemán.

Después, los badaloneses afrontarán las dos competiciones oficiales antes del inicio de la Liga Endesa, la Liga Catalana ACB en Tarragona (del 9 al 13 de septiembre) y la Supercopa Endesa en Badalona (19 y 20 de septiembre).

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En la Liga Catalana ACB, la Penya jugará en la primera fase ante el Ilerna Lleida (9 de septiembre) y ante el Fiatc Girona (11 de septiembre). Los horarios de dichos compromisos aún no se han confirmado. En caso de jugar la final, sería el 13 de septiembre.

En la Supercopa, en la que los verdinegros serán el equipo anfitrión, jugarán su semifinal el 19 de septiembre a las 18:00 horas ante el Kosner Baskonia. En caso de jugar la final, sería el día siguiente a las 19:00 horas. EFE

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