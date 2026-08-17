El América del uruguayo Almada golea al San Luis y es el nuevo líder del Apertura mexicano

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México, 16 ago (EFE).- Las Águilas del América, dirigidas por el uruguayo Guillermo Almada y que jugaron casi todo el segundo tiempo con un hombre de más, golearon este domingo por 3-0 al San Luis para convertirse en líderes del Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la cuarta jornada del campeonato, el brasileño Raphael Veiga, el colombiano Óscar Perea y el mexicano Osvaldo Arriaga convirtieron por los azulcremas.

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América comenzó mejor en su estadio, pero los visitantes reaccionaron y en los primeros 25 minutos crearon cuatro situaciones de peligro; carecieron de puntería y fueron los locales los que tomaron ventaja con un gol de Veiga en el minuto 36.

Dagoberto Espinoza se acomodó la pelota con la mano, sacó provecho de que el árbitro no lo vio y al VAR se le fue; continuó por la banda derecha y le puso un balón al brasileño, letal con un golpe de pierna zurda.

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En el segundo minuto de la mitad complementaria, las Águilas se quedaron con un hombre de más en la cancha por la expulsión del brasileño Robson Bambu. Fue el final para San Luis, dominado hasta el término del partido.

Perea anotó de zurda en el minuto 52; y Arriaga lo hizo de derecha, ambos con asistencias de Veiga, para finiquitar un partido que puso América con tres triunfos, un empate y 10 puntos, uno encima de Monterrey y Atlas.

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Este sábado, el uruguayo Diego Rossi convirtió una vez y dio dos asistencias para encabezar la goleada de los Rayados de Monterrey por 6-1 sobre el Juárez FC.

Los Rayados fueron mejores en su estadio y lo confirmaron con anotaciones de Rossi, de los argentinos Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez, del mundialista mexicano Orbelín Pineda y del belga Hugo Cuypers. Por los visitantes descontó el colombiano Óscar Estupiñán.

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Después, el mundialista colombiano Camilo Vargas atajó un penalti y salvó por lo menos tres veces más al Atlas, que venció hoy por 2-1 al Tigres en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Por los tapatíos, que jugaron 20 minutos con un hombre menos y celebraron el aniversario 110 de la fundación del equipo, anotaron el argentino Manuel Capasso y el portugués Luis Esteves. Por Tigres, anotó Juan Brunetta.

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En otros resultados de lo que va de la cuarta fecha, este domingo el Querétaro empató sin goles en el estadio de los Pumas UNAM y ayer, el Toluca igual igualó sin anotaciones en la del Atlante.

Hoy el Santos Laguna recibirá al Guadalajara y Tijuana al Cruz Azul; mañana concluirá la jornada con los duelos Necaxa-León y el Pachuca-Puebla.EFE

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