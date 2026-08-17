Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El América del uruguayo Almada golea al San Luis y es el nuevo líder del Apertura mexicano

Guardar

México, 16 ago (EFE).- Las Águilas del América, dirigidas por el uruguayo Guillermo Almada y que jugaron casi todo el segundo tiempo con un hombre de más, golearon este domingo por 3-0 al San Luis para convertirse en líderes del Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la cuarta jornada del campeonato, el brasileño Raphael Veiga, el colombiano Óscar Perea y el mexicano Osvaldo Arriaga convirtieron por los azulcremas.

PUBLICIDAD

América comenzó mejor en su estadio, pero los visitantes reaccionaron y en los primeros 25 minutos crearon cuatro situaciones de peligro; carecieron de puntería y fueron los locales los que tomaron ventaja con un gol de Veiga en el minuto 36.

Dagoberto Espinoza se acomodó la pelota con la mano, sacó provecho de que el árbitro no lo vio y al VAR se le fue; continuó por la banda derecha y le puso un balón al brasileño, letal con un golpe de pierna zurda.

PUBLICIDAD

En el segundo minuto de la mitad complementaria, las Águilas se quedaron con un hombre de más en la cancha por la expulsión del brasileño Robson Bambu. Fue el final para San Luis, dominado hasta el término del partido.

Perea anotó de zurda en el minuto 52; y Arriaga lo hizo de derecha, ambos con asistencias de Veiga, para finiquitar un partido que puso América con tres triunfos, un empate y 10 puntos, uno encima de Monterrey y Atlas.

Este sábado, el uruguayo Diego Rossi convirtió una vez y dio dos asistencias para encabezar la goleada de los Rayados de Monterrey por 6-1 sobre el Juárez FC.

Los Rayados fueron mejores en su estadio y lo confirmaron con anotaciones de Rossi, de los argentinos Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez, del mundialista mexicano Orbelín Pineda y del belga Hugo Cuypers. Por los visitantes descontó el colombiano Óscar Estupiñán.

Después, el mundialista colombiano Camilo Vargas atajó un penalti y salvó por lo menos tres veces más al Atlas, que venció hoy por 2-1 al Tigres en el torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Por los tapatíos, que jugaron 20 minutos con un hombre menos y celebraron el aniversario 110 de la fundación del equipo, anotaron el argentino Manuel Capasso y el portugués Luis Esteves. Por Tigres, anotó Juan Brunetta.

En otros resultados de lo que va de la cuarta fecha, este domingo el Querétaro empató sin goles en el estadio de los Pumas UNAM y ayer, el Toluca igual igualó sin anotaciones en la del Atlante.

Hoy el Santos Laguna recibirá al Guadalajara y Tijuana al Cruz Azul; mañana concluirá la jornada con los duelos Necaxa-León y el Pachuca-Puebla.EFE

(fotos)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina

La Guardia Civil ha iniciado una investigación, pero todo apunta a un ajuste de cuentas entre narcos

Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 16 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 16 de agosto

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Las llamas han afectado 38.000 hectáreas en Andalucía antes de estar bajo el control de los servicios de extinción mientras que en Aragón han calcinado, al menos, 15.000

La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 16 de agosto

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Comprueba los resultados del Quinigol del 16 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima