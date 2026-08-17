Condenados a seis años de cárcel un padre y sus dos hijos por intentar matar a un familiar en El Puig (Valencia)

Guardar

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a seis años de prisión a un padre y sus dos hijos por intentar matar a navajazos a un familiar --sobrino y tío, respectivamente-- en la localidad de El Puig. La sala les considera responsables de delito de intento de homicidio con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de reparación parcial del daño.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del 3 de agosto de 2024 cuando la víctima, de 46 años, y su tío coincidieron en un bar del municipio e iniciaron una discusión que finalizó con la intervención de la Policía Local, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

PUBLICIDAD

Los agentes le dijeron al condenado que podía interponer una denuncia para resolver el conflicto y este les contestó que "eso no servía para nada" y que iba a llamar a la familia para que "pasara lo que tuviera que pasar".

Minutos después, el hombre y sus dos hijos localizaron a la víctima en las proximidades de la plaza del Ayuntamiento de la localidad y, con la intención de acabar con su vida, le apuñalaron de forma simultánea con tres navajas.

PUBLICIDAD

El agredido cayó al suelo donde los condenados siguieron con el ataque. En total le propinaron más de 25 puñaladas en zonas vitales como la cabeza, el cuello, la nuca, el tórax o el abdomen, lo que impidió que el perjudicado se defendiera.

Tras el apuñalamiento, lo dejaron tendido en la calle, donde fue socorrido por la Policía Local y personal sanitario. El hombre sufrió múltiples heridas y necesitó tratamiento quirúrgico, ortopédico, rehabilitador y psiquiátrico, lesiones de las que tardó 135 días en sanar.

PUBLICIDAD

Además de la prisión, la sala, en un juicio celebrado por conformidad, por lo que la sentencia es firme, les prohíbe acercarse a menos de 300 metros del perjudicado, su domicilio o su lugar de trabajo, y comunicarse con él por ningún medio por un periodo de 20 años y deberán indemnizarle, de forma conjunta, con más de 68.900 euros por las lesiones que sufrió y las secuelas que le dejó el ataque. Los condenados ya consignaron 13.000 euros por este concepto antes del inicio del juicio oral.