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Cesan al Director operaciones de la FIFA que se había opuesto a privatización del Mundial

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París, 17 ago (EFE).- El francés Kevin Lamour, crítico con el proyecto de privatización del Mundial de fútbol, ha sido cesado de su puesto de director de operaciones de la FIFA, informó este lunes L'Équipe, que confirmó así una información adelantada por The Athletic.

Lamour, de 45 años, había expresado a finales de julio en un comunicado su oposición a abrir el Mundial a inversores privados, como quería el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un plan avalado por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Según L'Équipe, un portavoz de la instancia que gobierna el fútbol mundial confirmó que "la relación de trabajo entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones, acabó el 17 de agosto de 2026".

"La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucho éxito para el futuro", agregó la fuente, según el rotativo.

Lamour, quien se incorporó hace menos de dos años a la FIFA, había censurado el proyecto de su jefe Infantino al considerarlo que servía "a intereses personales".

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"Es el proyecto de una sola persona (...) no debe seguir adelante", indicó el francés, quien fue ejecutivo de la UEFA y mano derecha durante entre 2007 y 2015 del entonces presidente de ese organismo, Michel Platini.

"Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario", afirmó el directivo francés en julio en alusión a Infantino.

Lamour admitió entonces que, aunque perdiese su trabajo en la FIFA, podría al menos dormir "tranquilo". EFE

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