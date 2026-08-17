Bonini, Dzodic y Melamed le dan la victoria al Almería ante el Eldense

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Madrid, 16 ago (EFE).- Los jugadores del Almería Federico Bonini, Stefan Dzodic y Nico Melamed marcaron los tres goles que le dieron la victoria al conjunto almeriense por 3-0 ante el Eldense, recién ascendido a la segunda categoría del fútbol español.

El italiano Bonini abrió el marcador en el minuto quince de partido (1-0) y en los minutos de descuento de la primera parte el francés Dzodic hizo el segundo en el cuarenta y tres y dos minutos más tarde el español Melamed cerró el partido con el 3-0 definitivo.

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Por su parte, el otro partido disputado este lunes entre el Sporting de Gijón y el Sabadell terminó con empate a cero goles.

La clasificación la sigue liderando el centrocampista del Andorra Nacho Quintana con un total de dos goles, tras firmar un doblete en la contundente victoria (5-1) del conjunto del Principado sobre el Ceuta.

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-- Clasificación tras la disputa de la 1ª jornada:

- Con 2 goles: Nacho Quintana (Andorra)

- Con 1 gol: San Bartolomé (Albacete); Jordi Cano, Carrique (FRA) y Álex Calvo (Andorra); Federico Bonini (ITA), Stefan Dzodic (FRA) y Nico Melamed (Almería); Álex Forés, Llabrés y David González (Burgos); Camara (GUI) (Castellón); Escobar (Ceuta); Diarra (MLI) y Eder García (Córdoba); Jon Bautista (Eibar); Abel Ruiz (Girona); Jesé Rodríguez y Sandro Ramírez (Las Palmas); Naim García (Leganés); Pablo Torre y Raíllo (Mallorca); Enric Gallego, Jesús Álvarez y Chapela (Tenerife). EFE

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