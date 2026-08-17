3-0. El Almería presume de pegada ante el Eldense

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Almería, 17 ago (EFE).- La UD Almería logró una contundente victoria (3-0) gracias a su gran trabajo defensivo y a la facilidad para interpretar las acciones a balón parado ante un Eldense que en la primera parte también tuvo un par de ocasiones que pudieron complicar la placidez con la que jugaron los rojiblancos, cuya contudente pegada le permitió asegurar el triunfo en el descuento de la primera parte.

Xavi García Pimienta apostó por la continuidad en su primer once con la UD Almería, alineando a Jorge Pulido como único fichaje de inicio. El conjunto indálico asumió el control del juego tocando desde atrás con laterales y extremos abiertos ante un CD Eldense que buscaba balones largos. La insistencia local tuvo premio tras una gran intervención del meta Ramón Vila a tiro de Stefan Dzodic: en el saque de esquina posterior, botado con precisión por Nico Melamed, Federico Bonini conectó un certero cabezazo para poner el 1-0.

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El cuadro de Claudio Barragán intentó reaccionar con un disparo peligroso de Justin Smith y aproximaciones de Mariano Carmona y Pau Cabanes que detuvo Andrés Fernández. Sin embargo, el Almería mantuvo la iniciativa al espacio y generó claras ocasiones en las botas de Adrián Embarba y Nico Melamed. Pese al empuje visitante en la medular, el equipo rojiblanco cerró bien sus líneas para recuperar la posesión, proyectarse hacia el área rival y buscar la portería contraria antes de encarar el tramo decisivo de la primera mitad.

El tramo final del primer acto decantó el choque a balón parado. En el 48, un centro de Sergio Arribas peinado por Miguel de la Fuente permitió a Stefan Dzodic marcar el segundo de cabeza. Apenas un minuto después, en el 49, Nico Melamed bajó el balón con un gran control y conectó un zapatazo a la escuadra para sellar el 3-0 definitivo con el que se cerró la primera parte. Con esta brillante eficacia ofensiva, el equipo de García Pimienta encarriló una solvente victoria en su estreno liguero.

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El Eldense quiso reaccionar tras el descanso y encontró más espacios, aunque Andrés Fernández sostuvo al Almería cuando hizo falta. En el 46 despejó a córner un lanzamiento envenenado de Clemente y volvió a intervenir en el 54 ante David Ruiz, con una gran mano que evitó el peligro. El conjunto local adelantó líneas y acumuló más posesión, pero el marcador obligaba al Almería a administrar una ventaja que le permitía jugar con mucha más tranquilidad.

García Pimienta buscó entonces nuevas soluciones para mantener el control y añadió asociación y velocidad con Junyent y Cipenga. El Almería manejaba el balón con posesiones largas y aceleraba cuando encontraba espacios, mientras el Eldense intentaba mantenerse con vida. Rastrojo tuvo otra oportunidad en el 67, pero Andrés Fernández volvió a responder con una intervención abajo. Poco después, Cipenga comenzó a dejar su sello con velocidad y desborde por la izquierda, poniendo en dificultades a una defensa cada vez más abierta.

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El congoleño volvió a escaparse en el 70 y siguió generando peligro hasta el tramo final, mientras la entrada de Mikel Vesga permitió al Almería controlar todavía más el partido. Jordi Martín tuvo la última opción local en el 86, pero remató fuera. Ramón Vila evitó después el cuarto ante Miguel de la Fuente y, ya en el 95, Cipenga provocó un penalti sobre el delantero tras otra carrera. Leo Baptistao asumió el lanzamiento, pero mandó el balón por encima del larguero en la última acción.

FICHA TÉCNICA

3 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino (Luna, m. 80), Pulido, Bonini, Álex Muñoz; Gui Guedes, Dzodic (Vesga, m. 87); Embarba (Cipenga, m. 65), Arribas (Baptistao, m. 80), Melamed (Junyent, m. 65), y Miguel.

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0 - CD Eldense: Ramón Vila; Clemente, Smand, Olaizola, David Ruiz; Macho (Borja, m. 82), Smith; Fidel (Guirao, m. 82), Bustillo (Rastrojo, m. 55), Cabanes (Rodri Val, m. 76), y Carmona (Martín, m. 76).

Goles: 1-0, m. 15: Bonini. 2-0, m. 45+3: Dzodic. 3-0, m 45+4: Melamed.

Árbitro: Ojaos Valera, murciano. Amonestó a Stefan Dzodic (m. 33), de la UD Almería, y a David Ruiz (m. 11), Clemente (m. 24), Guille Macho (m. 44), del Endense.

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Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion, celebrado en el UD Almería Stadium, con 15.805 espectadores. Hubo minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia, del incendio en Los Gallardos y los abonados de la UDA fallecidos la pasada temporada. EFE

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