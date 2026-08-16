Vivian, única baja del Athletic para preparar el estreno frente al Sevilla

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Bilbao, 16 ago (EFE).- El defensa Dani Vivian, que desde hace un mes se recupera de una lesión muscular, es la única baja con la que afronta el Athletic Club la última semana de preparación antes de su estreno liguero el próximo sábado en San Mamés frente al Sevilla.

Al central internacional se le diagnosticó una lesión insercional en el aductor largo de la pierna derecha diez días después de arrancar la pretemporada el 6 de julio que le ha impedido ejercitarse junto a sus compañeros y participar en los ocho test que ha disputado el equipo de Edin Terzic.

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Todo apunta a que el vitoriano se perderá también el inicio de esta nueva etapa del Athletic a las órdenes del técnico alemán. Un Terzic que además de la evolución de Vivian estará también pendiente de la progresión de Aymeric Laporte y Nico Williams, los dos campeones del mundo que regresaron la pasada semana a Lezama.

Unai Simón, el tercero de los futbolistas del conjunto bilbaíno que lograron el título mundial en Estados Unidos, ya tuvo sus primeros minutos el pasado viernes en Bérgamo y salvo sorpresa será titular en el debut oficial.

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Las buenas prestaciones en pretemporada de Aitor Paredes y Yeray Álvarez, los dos futbolistas más utilizados por Terzic en la fase de preparación, alivian las urgencias sobre la vuelta de Laporte.

Más apremiante, sin embargo, parece la puesta a punto de Nico a la vista de los problemas evidenciados en el juego de ataque en los dos test más exigentes, las visitas al Olympique de Marsella y Atalanta, con los que ha cerrado la pretemporada el conjunto bilbaíno.

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También estará atento el técnico al estado físico de Gorka Guruzeta. El delantero, máximo goleador en la preparación, no viajó a Italia por precaución aunque parece que estará listo para muy probablemente arrancar la liga como titular.

El Athletic volverá a los entrenamientos el lunes en una sesión vespertina (17.30 horas) y afinará su puesta a punto con otros cuatro entrenamientos matinales (10.30). Tras el último de ellos, el del viernes, Terzic ofrecerá la rueda de prensa previa antes de su estreno oficial como entrenador del Athletic con la visita del Sevilla el sábado (17.00) en la segunda jornada de LaLiga. EFE

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ibn/jap