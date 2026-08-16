Un fallecido y cinco heridos, uno grave, en colisión múltiple en la N-523 en Badajoz

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Mérida, 16 ago (EFE).- Un joven veinteañero ha fallecido y otros cinco hombres han resultado heridos, uno grave y cuatro leves, en una colisión múltiple con tres vehículos implicados en la carretera N-523, que une Cáceres y Badajoz, a la altura de Gévora, según informan Guardia Civil y el Centro de Urgencias 112 Extremadura.

El siniestro ha ocurrido pasadas las 15:00 horas en el kilómetro 77 de la citada vía.

Para prestar asistencia se han movilizado dos ambulancias: una medicalizada y otra convencional, una unidad de Soporte Vital Básico y una dotación del Punto de Atención Continuada (PAC) de Badajoz, además de efectivos de la Guardia Civil.

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En el siniestro ha fallecido un joven veinteañero, del que no se precisa la edad concreta, y otro de 25 años ha resultado herido grave con traumatismo craneal, torácico y abdominal.

Además, dos varones de 36 y 60 años están heridos menos grave con traumatismo craneal.

Otros heridos leves son un joven de 22 años con traumatismo en la columna dorsal, cabeza en la herida y contusión en la rodilla, y otro varón, del que se desconoce la edad de momento, con fractura de tobillo y scalp.

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Todos los heridos han sido asistidos y trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil instruye diligencias para investigar y determinar las causas del accidente. EFE