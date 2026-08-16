Tres días de luto en Ponferrada (León) por la riada que causó dos muertes y aisló pueblos

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Ponferrada (León), 15 agos (EFE).- El municipio de Ponferrada (León), al que pertenecen las localidades más afectadas por la riada que causó la muerte a dos mujeres en Manzanedo de Valdueza y ha dejado varias poblaciones aisladas por carretera, guardará tres días de luto en su recuerdo.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha decretado este luto oficial y ha deseado una pronta recuperación para las otras cinco personas heridas por este episodio vinculado con la fuerte tormenta que el sábado por la tarde descargó en la comarca de El Bierzo.

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El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha detallado este domingo que, además del fallecimiento de estas dos mujeres, ambas de unos 60 años, la riada causó heridas a otros dos hombres de 60 y 70 años, una mujer de 30 y dos menores de edad, una bebé de 3 meses y un niño de 4 años.

Cuatro de ellos fueron ingresados en el Hospital del Bierzo, en Ponferrada, y el otro fue dado de alta tras ser atendido en Manzanedo por los profesionales sanitarios.

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Las administraciones públicas han comprometido la ayuda necesaria para tratar de recuperar la normalidad lo antes posible, especialmente por el estado de las carreteras al quedar cortados los accesos de varios pueblos -Carracedo de Compludo, Peñalba de Santiago y Manzanedo de Valdueza-, y han reconocido la labor desarrollada por los servicios de emergencia y los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Mientras se organiza esa ayuda, los vecinos de Manzanedo de Valdueza han sido los primeros en limpiar con palas y cepillos los accesos a sus casas, llenos de lodo y piedras arrastradas por la riada que causó la muerte a dos mujeres: "El año pasado fue el fuego, ahora esto", lamenta alguno de los afectados.

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Una de las vecinas que socorrió en un primer momento a la familia de las personas fallecidas y el resto de heridos ha confesado a EFE que está "desconsolada" y no consigue quitarse de la cabeza la imagen de la nuera de una de las mujeres fallecidas y madre de los dos niños afectados por la riada, a quienes atendió en su casa mientras llamaban a los servicios de emergencia.

"Estábamos en la bodega y no nos enteramos, vino el hijo con su mujer y los bebés, llenos de barro", ha detallado esta vecina, quien ayudó a limpiar a los menores y también a la madre, quien se quejaba de un fuerte dolor en el pecho.

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Esta mujer ha reconocido que, pese a que tiene su vivienda llena de barro y piedras, no tiene ganas de limpiar: "Estoy desconsolada y la imagen de la chica no se me va", ha confesado emocionada.

El panorama en esta pequeña localidad es desolador, con barro, piedras y ramas que cubren calles y vehículos, algunos de ellos prácticamente sepultados bajo los materiales arrastrados por el agua tras una intensa tormenta.

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En Manzanedo, además, queda la sensación de que los incendios forestales de los últimos años están relacionados con este suceso por la fragilidad del terreno.

Las laderas han perdido buena parte de la vegetación que ayudaba a sujetar el suelo y, con la llegada de una tormenta de estas características, el agua ha encontrado un terreno especialmente vulnerable para arrastrar todo a su paso.

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Los daños no se han limitado a Manzanedo ya que en las localidades próximas de San Clemente y Bouzas también se han registrado importantes afecciones, aunque en estos casos no hay que lamentar víctimas mortales, sino daños materiales, especialmente en vehículos estacionados en la calle.

También Molinaseca sufrió los efectos de la tormenta y el río Meruelo bajó con una enorme cantidad de palos, barro y estériles, transformándose durante el episodio en una lengua de materiales que volvió a poner en alerta la zona de baño ante el riesgo de desbordamiento.

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Este lunes está convocado un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada para recordar a las dos mujeres fallecidas en la riada y para mostrar el apoyo a sus familias y las del resto de heridos. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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