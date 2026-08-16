Temas del día de EFE España del domingo 16 de agosto de 2026 (13:30 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - La ministra de Sanidad, Mónica García, visita Ceuta para conocer de primera mano la situación sanitaria y mantener diversos encuentros institucionales con representantes del ámbito sanitario y social, un día después de que Marruecos haya interceptado a unas 150 personas que pretendían cruzar de forma irregular desde Fnideq (Castillejos) a la Ciudad Autónoma.

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- El PP pide a Mónica García soluciones para la sanidad de Ceuta y no negar sus carencias

(Texto enviado a las 11:09. 493 palabras)

- Abascal acusa a Sánchez de abandonar deliberadamente Ceuta para entregársela a Marruecos

(Texto enviado a las 12:13. 247 palabras)

- Sin incidencias en la frontera de Ceuta, con los servicios de seguridad activados

(Texto enviado a las 13:17. 283 palabras)

- Melilla mantiene la calma en la frontera, sin incidentes ni afluencia para ir a Marruecos

(Texto enviado a las 11:27. 500 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Huelva - Estabilizado tras nueve días y 38.000 hectáreas afectadas el incendio de Niebla (Huelva)

(Texto enviado a las 12:48. 553 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Huesca - Noche favorable en Riglos (Huesca) que sumará mil efectivos, con cien bomberos franceses

(Texto enviado a las 11:00. 487 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El juez sitúa al investigado "en el punto exacto" donde se originó el incendio de Riglos

(Texto enviado a las 11:39. 707 palabras)

Zamora - Una treintena de medios aseguran el perímetro del incendio de Hermisende (Zamora)

(Texto enviado a las 12:20. 270 palabras)

Toledo - Controlado el incendio de El Recuenco (Guadalajara)

(Texto enviado a las 09:03. 202 palabras)

SUCESOS RIADA

Ponferrada (León) - Manzanedo de Valdueza (León) amanece de luto por la muerte de dos vecinas en la riada

(Texto enviado a las 09:33. 406 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Los vecinos de Manzanedo (León) limpian sus calles: "El año pasado el fuego, ahora esto"

(Texto enviado a las 11:07. 505 palabras) (Foto)

- Las riadas mantienen cortados los accesos a tres pueblos de la comarca del Bierzo (León)

(Texto enviado a las 11:20. 219 palabras)

TIEMPO TORMENTAS

Madrid - Barcelona, Castellón, Girona y Teruel en aviso naranja por fuertes lluvias

(Texto enviado a las 10:34. 230 palabras) (Foto) (Vídeo)

Castellón - Bejís (Castellón) se recupera de la fuerte tormenta que dejó 186 litros por metro cuadrado

(Texto enviado a las 10:48. 388 palabras)

SUCESOS TERREMOTOS

Granada - Una veintena de seísmos durante la noche en Granada, la mitad sentidos por la población

(Texto enviado a las 09:16. 310 palabras)

- Granada refuerza las inspecciones en edificios tras recibir 800 peticiones por los seísmos

(Texto enviado a las 11:01. 481 palabras)

- Moreno ve "posible y previsible" que haya réplicas en Granada durante días o semanas

(Texto enviado a las 12:58. 306 palabras)

UCRANIA GUERRA

Madrid - Defensa confirma que un caza F-18 español ha derribado un dron en el espacio aéreo rumano

(Texto enviado a las 11:28. 249 palabras)

SUCESOS HOMICIDIO

Sevilla - Investigan la muerte por arma de fuego de un hombre de 45 años en Utrera (Sevilla)

(Texto enviado a las 10:51. 226 palabras)

EXTREMISMOS VIOLENCIA

Madrid - Extremismo violento en 2025: ataques a policías y partidos vascos y un anarquismo residual

(Texto enviado a las 07:00. 969 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023207681)

REFORMA PENSIONES

Madrid - La edad ordinaria de jubilación alcanzará en 2027 los 67 años tras quince años de tránsito

(Texto enviado a las 09:49. 603 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022689560)

SOCIEDAD DEPENDENCIA

Madrid - Assumpta Serna denuncia el sistema de dependencia en Cataluña: "No es ni humano ni justo"

(Texto enviado a las 11:32. 513 palabras)

CONGRESO REGALOS

Madrid - Fotos de la Selección, meninas poliédricas y la llave 899 entre los regalos del Congreso

(Texto enviado a las 08:30. 662 palabras)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Madrid - Rehabilitar la vivienda, un modo sostenible de ahorrar energía y aumentar el parque total

(Texto enviado a las 09:00. 701 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022944007)

TURISMO FESTIVALES

Madrid - Luces y pulseras: postal de la música en vivo, un sector maduro que factura 807 millones

(Texto enviado a las 09:18. 640 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023687211)

REFRESCOS VERANO

Madrid - El verano genera un 30 % de las ventas de la industria de refrescos, impulsadas por el bar

(Texto enviado a las 09:55. 519 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022842403)

LORCA ANIVERSARIO

Granada - Granada escribe con museos, rutas y espectáculos su pasión por García Lorca

(Texto enviado a las 10:14. 789 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CIRQUE DU SOLEIL

Barcelona - El Cirque du Soleil busca nueva sede en el área de Barcelona tras 8 años en L’Hospitalet

(Texto enviado a las 09:41. 737 palabras) (Foto)

GASTRONOMÍA POSTRES

San Sebastián - La alta gastronomía se rinde al dulce

(Texto enviado a las 09:34. 576 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Madrid.- TRÁFICO VERANO.- Esta medianoche termina la tercera fase de la operación especial de verano de la Dirección General de Tráfico. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

16:30h.- Gijón.- TOROS GIJÓN.- Manifestación en contra de las corridas de toros convocada por Asturies Antitaurina, apoyada entre otros por IU y Somos Asturies Plazuela de San Miguel.

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18:30h.- Gijón.- TOROS GIJÓN.- Feria taurina de Begoña. Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

19:00h.- Alfaro (La Rioja).- TOROS ALFARO.- Corrida de toros de las fiestas de Afaro, con un astado Antonio Bañuelos y cuatro de Ángel Gómez Núñez, para el rejoneador Roberto Armendáriz y los matadores Fabio Jiménez y Aaron Palacio. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

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20:00h.- Santander.- FESTIVAL SANTANDER.- El cantaor Arcángel actúa en el Festival Internacional de Santander con su 'Abecedario flamenco'. Palacio de Festivales de Cantabria.

21:00h.- Baños de Montemayor (Cáceres).- FESTIVAL PIANO.- Inauguración del Festival Internacional de Piano y Escuela de Alto Rendimiento 'Valle del Ambroz', con la presencia de la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán. Auditorio Municipal Santa Catalina.

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23:30h.- Betanzos (A Coruña).- GLOBO BETANZOS.- Betanzos vuelve a prepararse para el momento más especial de sus fiestas de San Roque, el de la suelta del globo de papel más grande del mundo, que cumple 151 años. Plaza García Hermanos. (Foto)

EFE

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