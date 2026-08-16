Sindicato CEP ve desleales las palabras de un consejero vasco sobre Fuerzas de Seguridad

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Madrid, 16 ago (EFE).- La Confederación Española de Policía (CEP) ve "intolerables, irresponsables y profundamente desleales" las palabras del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha dicho que algunos mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado buscan "alterar el sistema vasco de seguridad y tener una presencia mayor".

A las críticas del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.), que ha reclamado al consejero que "deje de buscar culpables fuera" y asuma su responsabilidad en los problemas de la Policía vasca, se ha unido este domingo la CEP en un duro comunicado.

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Este sindicato considera que las declaraciones del consejero en una entrevista publicada por El Correo y El Diario Vasco buscan "atacar" a las Fuerzas de Seguridad del Estado para "tapar el peor dato de criminalidad de Euskadi en años".

Afirma que Zupiria vuelve a utilizar a las Fuerzas de Seguridad "como enemigo político y cortina de humo en lugar de explicar los resultados de la política de seguridad de los gobiernos de su propio partido", con cifras "demoledoras".

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Según explica el sindicato, "el País Vasco cerró 2025 con una tasa de criminalidad de 48,9 delitos por cada mil habitantes, el dato más alto en quince años".

"En el primer trimestre de 2026, respecto al mismo periodo de 2025, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa crecieron un 57,1 %, las lesiones graves y riñas tumultuarias un 28,3 % y los robos con violencia e intimidación un 7 %", añade.

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Para el sindicato, "estos son los números que deberían quitar el sueño al consejero y no cuántos policías nacionales y guardias civiles hay en Euskadi ni quién coloca las esposas a un delincuente".

Y destaca la "contradicción" del consejero al cuestionar "la presencia y las actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil", y al mismo tiempo reclamar a ambos cuerpos que sean "más activos y más comprometidos" en competencias estatales como extranjería.

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El sindicato destaca "el daño institucional" de sus palabras, pues "acusar públicamente a mandos de Policía Nacional y Guardia Civil de actuar con una intención política de alterar el sistema vasco, sin aportar prueba alguna y de una forma groseramente imprudente y miserable, dinamita esa confianza y traslada una imagen de enfrentamiento que sólo perjudica a los ciudadanos".

Zupiria ha considerado que, es posible que las Fuerzas de Seguridad del Estado, "para las funciones que esos cuerpos tienen encomendadas en Euskadi", dispongan de más efectivos de los necesarios.EFE

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