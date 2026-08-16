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Sin incidencias en la frontera de Ceuta, con los servicios de seguridad activados

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Ceuta, 16 ago (EFE).- La frontera de Ceuta y todo su perímetro fronterizo, incluida la zona de Benzú, han permanecido sin incidencias durante la madrugada y la mañana de este domingo, según ha informado la Delegación del Gobierno, que mantiene activados y prevenidos los dispositivos de seguridad ante cualquier eventualidad.

La Delegación ha evitado facilitar datos sobre el número de efectivos desplegados, si bien ha confirmado que las fuerzas de seguridad permanecen activadas y preparadas para intervenir en caso de que se produzca cualquier contingencia.

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Según fuentes policiales consultadas por EFE, la vigilancia se mantiene tanto en el entorno inmediato del paso fronterizo del Tarajal como a lo largo del perímetro y en otros puntos susceptibles de registrar movimientos de personas.

La situación se mantiene estable después de la jornada del sábado, cuando la alerta ante los llamamientos difundidos en redes sociales para una nueva entrada masiva llevó a reforzar la vigilancia a ambos lados de la frontera. En Ceuta, finalmente, no se produjo ningún intento de entrada multitudinaria y la jornada transcurrió con normalidad pese al importante despliegue preventivo.

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Fuentes marroquíes han señalado, no obstante, que durante el sábado sí se produjeron algunos conatos de aproximación de grupos de personas hacia Ceuta en las inmediaciones de Castillejos (Fnideq), situada a varios kilómetros del perímetro fronterizo.

Las fuerzas de seguridad marroquíes intervinieron para contener estos movimientos y evitar que los grupos pudieran avanzar hacia la frontera española.

Ese dispositivo marroquí permaneció además activo durante la madrugada y tuvo que intervenir de manera puntual ante nuevos movimientos detectados en la zona, según las mismas fuentes, que sitúan la actuación de las fuerzas de seguridad todavía lejos del perímetro español. EFE

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