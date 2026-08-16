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Romero: "Hay que quedarse con la actitud del equipo"

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Santander, 16 ago (EFE).- Uno de los futbolistas más destacados del Villarreal en el encuentro ante el Racing de Santander, el zaguero Carlos Romero, destacó que pese a que su equipo no pudo llevarse los tres puntos de El Sardinero, mostró "la actitud para lograr el empate" y "la mentalidad" para intentar ganar después.

"Sabíamos que era un campo que tenía muchas ganas de jugar en Primera División y que iba a apretar, su gente les ha empujado mucho, pero el equipo se ha repuesto bien, hemos empatado y teníamos mentalidad de conseguir los tres puntos", señaló Romero al final del encuentro.

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El jugador del Villarreal confía plenamente en la plantilla que ha confeccionado el club 'groguet' esta campaña y subrayó que tienen la calidad y los jugadores capaces "de darle la vuelta a cualquier equipo y hay que quedarse con eso". EFE

lhv/lcj/ism

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