Roberto Fernández toma el mando con un ‘doblete’

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Madrid, 16 ago (EFE).- Roberto Fernández, delantero del Espanyol, tomó este domingo el mando de la tabla de goleadores tras la disputa de los cuatro primeros partidos de LaLiga EA Sports, con doce anotadores diferentes, entre ellos Mariano Díaz para el Alavés, de los que tres tantos fueron de penalti, a falta del desarrollo del resto de la escalonada primera jornada.

Roberto anotó los dos tantos en la primera parte frente al Levante (3-0). El 1-0 en tan solo cinco minutos. El 2-0 fue en el 40.

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Nadie logró tantos goles como él en la primera cita hasta ahora, a falta de que entren en juego los grandes goleadores de la competición entre la semana que viene y la siguiente, con los partidos que están aplazados.

Mariano Díaz resurgió en el Alavés. Marcó uno de los goles del 3-0 al Getafe. Y el Racing retornó a Primera División 14 años después con las dianas de Andrés Martín, de penalti, y Sergio Martínez, insuficientes para doblegar al Villarreal, que respondió con dos goles en un minuto, de Pape Gueye y Nicolas Pepe.

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Tabla de goleadores en la primera jornada:

- Con 2 goles: Roberto Fernández (Espanyol).

- Con 1 gol: Nahuel Tenaglia (ARG), Mariano Díaz (DOM) y Mikel Rodríguez (Alavés); Tyrhys Dolan (ING/Espanyol); Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Álvaro García (Rayo Vallecano); Jon Guridi (1p) y Peque (1p) (Sevilla); Pape Gueye (SEN) y Nicolás Pepe (CIV). EFE

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