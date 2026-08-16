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Nashville consolida el liderato de la MLS e Inter Miami entra en crisis de resultados

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Washington, 15 ago (EFE).- El Nashville consolidó este sábado, en la jornada 19 de la MLS, su liderato en la liga con una goleada por 4-1 ante el Inter Miami de Lionel Messi, que entra en una crisis de resultados tras encadenar su tercera derrota consecutiva y cuarto tropiezo en cinco partidos.

Las Garzas llegaban a Nashville tras sus derrotas en la Leagues Cup ante los equipos mexicanos Monterrey y Club León, unos resultados que provocaron su eliminación de un torneo en el que la temporada pasada fueron finalistas.

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Y eso que Guillermo Hoyos pudo alinear en su once a Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro o Sergio Reguilón.

El venezolano Telasco Segovia fue el autor del único gol del Inter Miami, mientras que el hondureño Andy Najar abrió el marcador para los locales.

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Gracias a su victoria, el Nashville queda reforzado como líder de la Conferencia Este con 43 puntos, también primero en la pugna por la Supporters' Shield, que premia al mejor equipo de la temporada regular. El Inter Miami es ahora segundo con 38 puntos.

Además de la goleada en Nashville, este sábado destacó el triunfo por 3-1 del Charlotte al Columbus Crew, con gol del mallorquín Pep Biel, que ya lleva diez esta temporada, los mismos que firmó en 2025.

El Orlando City, con el francés Antoine Griezmann en el once, solo pudo sumar un punto ante el Cincinnati y continúa fuera de los puestos de postemporada.

El Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino logró ante el New York Red Bulls (2-1) su segunda victoria de la temporada, que le permitió superar al Sporting Kansas City -que cayó derrotado por 2-0 en su visita a Colorado- y dejar de ser el peor equipo de la MLS.

El catalán Sergi Solans adelantó al Real Salt Lake en el minuto 82 con su octavo gol de la temporada, pero el entrerriano Joaquín Pereyra igualó para el Minnesota United en el 89 y dejó el marcador en 1-1.

En el Oeste, el Houston Dynamo se puso provisionalmente de líder al superar 1-0 al Los Angeles Galaxy con gol de penalti del brasileño Guilherme. El Dynamo suma 35 puntos, uno más que el Vancouver Whitecaps, que tiene dos partidos pendientes.

En otros resultados de la jornada, Montreal y DC United empataron 1-1 o el Toronto venció 2-1 al New England Revolution. EFE

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