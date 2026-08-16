Muere un hombre de 50 años en una caída en parapente en Montánchez (Cáceres)

Mérida, 16 ago (EFE).- Un hombre de 50 años ha fallecido la tarde de este domingo en una caída en parapente en la sierra de Montánchez (Cáceres), según informa el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
En el accidente deportivo otro varón de 35 años ha resultado ileso.
Para prestar asistencia se han movilizado una dotación del centro de Salud de Alcuéscar, bomberos del Consorcio Provincial SEPEI de Cáceres para las labores de rescate y efectivos de la Guardia Civil. EFE
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