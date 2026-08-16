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Lunes, 17 de agosto de 2026

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Madrid, 16 ago (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Ceuta.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside una reunión telemática de coordinación sobre la situación en Ceuta tras la crisis migratoria, en una jornada en la que se desplaza a la ciudad autónoma la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para estudiar la puesta en marcha de centros provisionales de acogida para los miles de migrantes que todavía permanecen allí.

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INCENDIOS FORESTALES.- Huelva/Huesca.- Jornada decisiva la de este lunes en los trabajos de extinción de los incendios de Niebla (Huelva), estabilizado tras afectar a 38.000 hectáreas, y de Peñas de Riglos, que abarca 16.000 hectáreas y en cuyos trabajos de extinción murió este domingo un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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SUCESOS RIADA.- Ponferrada (León).- La plaza del Ayuntamiento de Ponferrada acoge el minuto de silencio convocado para recordar a las dos víctimas mortales de la riada que afectó el sábado por la tarde a varias localidades de la comarca leonesa de El Bierzo, especialmente a Manzanedo de Valdueza, donde perdieron la vida dos mujeres y otras cinco personas resultaron heridas.

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TIEMPO CALOR.- Varias ciudades.- Aunque para esta semana se esperan temperaturas superiores a la media habitual en esta época del año en el oeste, norte y archipiélagos, también seguirá la inestabilidad y se prevén lluvias con tormentas a partir del miércoles en amplias zonas de España.

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CONSEJO DE ESTADO.- Santander.- La ex ministra y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, atiende a los medios de comunicación antes de inaugurar un curso sobre esta institución.

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CAP ROIG.- Palafrugell (Girona).- La gira internacional que marca la nueva etapa de Ana Torroja, la que lleva el nombre del nuevo disco 'Se ha acabado el show', recala en Cap Roig con una propuesta que mezcla los temas de ese último trabajo con otros de la carrera en solitario de la cantante y también alguna perla del legado de Mecano.

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FESTIVAL MÉRIDA.- Mérida.- El Festival de Mérida pondrá en escena del 19 al 23 de agosto la penúltima obra de su 72 edición: 'El viaje de Edipo', un montaje de Isidro Timón y Emilio del Valle que reflexiona sobre la religión y la concentración del poder en determinadas familias.

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SECTORES VINO.- Logroño.- Los viticultores españoles reivindican "más que nunca" el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que les garantice unos precios "justos" y una rentabilidad para producir con calidad y poder seguir cultivando a futuro, ha asegurado una entrevista con EFE el nuevo responsable del sector del vino de COAG, el riojano Roberto Ruiz Clavijo.

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TURISMO ASTRONÓMICO.- Granada/Sevilla.- El primero de los tres eclipses solares que podrán verse en España hasta 2028 ha impulsado un turismo astronómico ya asentado en Andalucía, región que aprovecha la calidad de su cielo para disfrutar de puestas de sol o amaneceres, contemplar el firmamento o fenómenos astronómicos especiales.

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