La obligación de un aspirante ante la ilusión del debutante

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Almería/Elda (Alicante), 16 ago (EFE).- El Almería-Eldense que cierra el lunes la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027 mide a un equipo, el andaluz, que parte como uno de los más serios aspirantes al ascenso, con un rival, el alicantino, que ha logrado subir a la categoría de plata y que afronta el reto con mucha ilusión.

Bajo la batuta del barcelonés Xavi García Pimienta, el proyecto almeriense echa a andar con el discurso de que el campeonato es un maratón de resistencia y no un juicio definitivo desde la primera jornada, por lo que este debut liguero sirve para medir la capacidad de adaptación de una plantilla que ha vivido importantes movimientos.

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El cuerpo técnico ha enfocado el trabajo estival en consolidar una seriedad defensiva que devuelva la solidez al área propia, factor determinante para que la calidad ofensiva del equipo se traduzca en puntos reales.

Para esta primera cita, la única baja confirmada por sanción es la de Thalys.

Con la enfermería completamente despejada tras recuperarse de las molestias físicas de hombres como Leo Baptistao, el preparador catalán cuenta con la suerte de tener al resto de la plantilla inscrita y a pleno rendimiento.

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Por su parte, el Eldense afronta su vuelta a LaLiga Hypermotion tras quince meses de ausencia en el fútbol profesional ante un firme candidato al ascenso a la máxima categoría.

Con una docena de fichajes, el equipo de Claudio Barragán hizo una irregular pretemporada marcada por problemas físicos en algunos jugadores.

Tres meses después del ascenso, el Eldense vuelve a la competición con la ilusión de pelear por una permanencia holgada y consciente de la dificultad que entraña una categoría que ya conoce tras su paso por ella en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025.

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No obstante, la mayoría de la actual plantilla no conoce la categoría, un hándicap que Barragán espera poder superar con ímpetu y la ilusión del regreso.

- Alineaciones probables:

Almería: Andrés Fernández; Chrino, Pulido, Bonini, Muñoz; Dzodic, Arribas, Vesga; Sola, Miguel y Cipenga.

Eldense: Ramón Vila; Jesús Clemente, Floris Smand, Javi Olaizola, David Ruiz, Guille Macho, Marcos Bustillo, Borja Calvo, Fidel Chaves, Mariano Carmona y Jorge Rastrojo.

Árbitro: Alejandro Ojaos Varela.

Estadio: UD Almería Stadium.

Hora: 21.30 horas. EFE

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