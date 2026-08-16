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Granada registra más de 30 terremotos este domingo, solo uno superior a magnitud 3

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Granada, 16 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado más de treinta terremotos durante este domingo en Granada y la vertiente sur de su área metropolitana, con solo uno superior a magnitud 3, y una decena han sido sentidos por la población

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, contabiliza una treintena de movimientos en la Vega de Granada durante este domingo, réplicas del seísmo de magnitud 5 y con hipocentro a 2 kilómetros de profundidad registrado en Alhendín de la madrugada del sábado.

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La intensidad de estos temblores, la mayoría de entre magnitud 1,5 y 2,5, no ha impedido que los habitantes de la zona hayan sentido los efectos de estos seísmos.

Solo uno, de magnitud 3,1 y epicentro en Armilla que se registró a las 4:40 horas de este domingo, ha superado el nivel y ha motivado llamadas de alerta al 112 desde Armilla y municipios vecinos como Las Gabias, La Zubia y Ogíjares.

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Los terremotos, réplicas del principal registrado a la 1:04 horas del sábado, han tenido su epicentro en Granada, Ogíjares, Armilla, Gójar, La Zubia, Churriana de la Vega y Alhendín.

También han sido especialmente sentidos el temblor de magnitud 2,8 que ha tenido su epicentro en Ogíjares a las 6:27 horas de este domingo, y otro de 2,1 registrado a las 18:43 y que han notado en una decena de localidades.

La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de magnitud 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín. EFE

mro/avl/grc

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