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Gobierno de Euskadi: las fuerzas del Estado buscan "alterar" el sistema vasco de seguridad

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Vitoria/Bilbao, 16 ago (EFE).- El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado que algunos mandos de las fuerzas de seguridad del Estado pretenden "alterar el sistema vasco de seguridad y tener una presencia mayor que la que tienen y les corresponde jurídica y legalmente".

Zupiria se ha referido así, en una entrevista publicada por El Correo y El Diario Vasco, a la polémica por las detenciones por parte de la Policía Nacional de personas acusadas de agredir y amenazar a seguidores de la selección española en las calles de Euskadi.

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El consejero ha afirmado que el hecho de que la Policía Nacional y la Guardia Civil se atribuyan competencias que corresponden a la Ertzaintza "no es algo nuevo", sino que ocurre desde la aprobación del Estatuto de Gernika.

"Tengo la impresión de que ocurre cada vez que el Gobierno español o el Congreso aprueban una nueva ley relacionada con la seguridad, cada vez que la Policía Nacional y la Guardia Civil impulsan una nueva sección central y cada vez que se crean Fiscalías especializadas en medio ambiente, menores, mujeres, delitos de odio...", ha afirmado Zupiria.

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A su juicio, cuando se dan esas circunstancias "algunos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil olvidan lo que dice el Estatuto, olvidan los acuerdos adoptados, olvidan la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y buscan una oportunidad para recuperar una posición que no les corresponde legalmente".

En su opinión, es posible que las FSE, "para las funciones que esos cuerpos tienen encomendadas en Euskadi", dispongan de más efectivos de los necesarios.

"Esa es una decisión del Ministerio del Interior. No soy quién para decir cuántos guardias civiles y policías nacionales debe haber. Pero igual hay lugares en los que hacen más falta que aquí. Y me remito a los índices de delincuencia de otras comunidades autónomas y otras ciudades del Estado español", ha añadido.

Zupiria ha abogado por que cada cuerpo policial se centre en lo que le compete. En el caso de las FSE ha puesto como ejemplo las cuestiones relacionadas con la extranjería, materia en la que, ha dicho, le gustaría "ver a unas fuerzas de seguridad del Estado más activas y más comprometidas".

También ha criticado que la Ertzaintza solicitó a las FES ayuda para identificar a miembros de Falange que se manifestaron en Vitoria el pasado 12 de octubre y no lo han hecho. "Todavía hoy esperamos esa información", ha lamentado.

Por su parte, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha reclamado al consejero vasco que "deje de buscar culpables fuera" y asuma su responsabilidad en los problemas de la Policía vasca, y le ha pedido que dimita si no es capaz de resolverlos.

Si.P.E. ha considerado esas palabras "profundamente desafortunadas" y ha sostenido que el consejero exige responsabilidad a terceros mientras evita asumir la que corresponde a su propio departamento, al que la legislación vasca atribuye la organización y dirección de la Ertzaintza.

"No hay que buscar culpables fuera: los problemas de la Ertzaintza están dentro de su departamento", ha señalado la organización sindical en el comunicado.

El sindicato ha asegurado que lleva meses trasladando por escrito la falta de personal, los llamamientos a agentes en sus días libres, las dificultades para la conciliación, las deficiencias en las instalaciones y las carencias de medios.

La organización ha precisado que no cuestiona la profesionalidad de ningún cuerpo policial ni entra en el debate político sobre inmigración, y ha admitido que existen problemas de coordinación entre administraciones, aunque ha rechazado que se utilice a terceros "como pantalla para evitar hablar de la gestión propia".

"Señor consejero, deje de tirar balones fuera, asuma su gestión y su responsabilidad y, si no es capaz de solucionar los problemas de la Ertzaintza, dimita", ha concluido. EFE

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