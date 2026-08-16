García niega el colapso sanitario en Ceuta y habla de "áreas especialmente tensionadas"

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(Actualiza la NA7099 con más declaraciones de la ministra de Sanidad)

Ceuta, 16 ago (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado este domingo que exista colapso sanitario en Ceuta por la crisis migratoria, aunque ha admitido que hay áreas "especialmente tensionadas", entre ellas Urgencias, Medicina Interna y Atención Primaria, donde los profesionales están afrontando un "sobreesfuerzo" tras atender a 5.800 migrantes en los últimos 15 días.

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"En Ceuta no hay un colapso sanitario", ha subrayado García durante su comparecencia tras reunirse con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz.

La ministra ha explicado que el sistema sanitario se encuentra en el nivel 1 del plan de catástrofes externas y que se han mantenido los cinco objetivos establecidos, entre ellos no suspender ni alterar la actividad asistencial de la población ceutí y establecer circuitos diferenciados para atender a los migrantes.

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En los últimos 15 días se han atendido a 5.800 personas migrantes, de las que unas 3.500 fueron asistidas en Atención Primaria y 2.300 en el hospital.

La presión asistencial, según García, ha ido descendiendo desde el primer día, cuando se atendió a 1.149 personas, hasta las 193 registradas este sábado en los distintos dispositivos sanitarios.

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Actualmente hay 101 pacientes ingresados en el Hospital Universitario de Ceuta, de los que 28 son migrantes, la mayoría con patologías leves y solo uno en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El hospital dispone de 175 camas en condiciones normales, aunque durante la emergencia se ha ampliado su capacidad hasta 212, por lo que la ministra ha considerado que se encuentra aproximadamente al 50 % de ocupación, y ha insistido en que las cifras no permiten hablar técnicamente de colapso.

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Ha reconocido, no obstante, que la situación "no es normal" y que determinados servicios están soportando una presión mayor.

García ha destacado que no ha sido necesario pedir a ningún profesional que interrumpiera sus vacaciones ni trasladar a trabajadores de sus áreas habituales, y ha asegurado que su ministerio ha reforzado el dispositivo con más de 60 contrataciones hasta el 31 de agosto, fecha en la que se evaluará si es necesario mantenerlas.

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Ha situado la principal urgencia sanitaria fuera de los hospitales y centros de salud en las condiciones en las que permanecen miles de migrantes, por lo que ha reclamado a la Ciudad Autónoma que habilite y ceda más espacios donde puedan permanecer en condiciones adecuadas de higiene, alimentación, agua y aislamiento, al considerar que estas medidas son esenciales para prevenir posibles brotes y realizar un adecuado control epidemiológico.

Ha advertido de que actualmente existe un "riesgo epidemiológico moderado" para los migrantes y "bajo" para la población ceutí y ha informado de que se han detectado 18 casos de menores con Mantoux positivo, además de dos casos confirmados de tuberculosis: uno correspondiente a un joven que ya llegó a Ceuta con diagnóstico y tratamiento iniciado en Marruecos y otro de un paciente autóctono que llevaba tres meses bajo sospecha.

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García ha rechazado además que se vincule inmigración y enfermedad y ha asegurado que "los migrantes no traen enfermedades", aunque ha reconocido que las condiciones de hacinamiento e insalubridad pueden favorecer que enfermen.

Ha defendido que los circuitos asistenciales diferenciados permiten reducir los riesgos para la población ceutí y ha enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que necesiten acudir a hospitales o centros de salud.

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También ha defendido la respuesta del Gobierno a los problemas estructurales de la sanidad ceutí y ha señalado que Ingesa cuenta actualmente con 1.465 profesionales frente a una plantilla orgánica de 1.000 y que el presupuesto destinado a Ceuta y Melilla se ha incrementado un 70 por ciento.

Ante las críticas de profesionales que aseguran estar desbordados, García ha reconocido el agotamiento después de 15 días de presión extraordinaria, pero ha defendido que precisamente el "sobreesfuerzo" de los sanitarios ha impedido que se produzca el colapso.

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Ha asegurado además que si la demanda aumenta, el ministerio tiene capacidad para incrementar los recursos y pedir apoyo a otras comunidades autónomas si fuese necesario.

Esta tarde la ministra de Sanidad visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde se reunirá con representantes de los profesionales sanitarios, y mantendrá posteriormente un encuentro con organizaciones sociales para conocer de primera mano la situación derivada de la crisis migratoria. EFE

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