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Furor en Motril (Granada) por hacerse con un décimo de la fecha de la final del Mundial

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Pedro Feixas

Motril (Granada), 16 ago (EFE).- El 19 de julio de 2026 será un día difícil de olvidar para muchos por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol frente a Argentina, fecha que se ha convertido en objeto de deseo a la hora de comprar un décimo de la Lotería de Navidad.

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Un número que está prácticamente agotado en todos los puntos de venta, menos en Motril (Granada), gracias a un club deportivo de la localidad que lo juega desde hace muchos años.

El número 19726 ha disparado su demanda y ha motivado que los representantes del Club Waterpolo Motril, que lo tienen asignado por parte de la administración de Loterías Fajardo de la localidad, estén recibiendo peticiones de forma continúa desde diferentes puntos de España.

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Gerardo Romano, presidente del club motrileño, ha explicado a EFE que es el número que juegan "todos los años" los componentes del equipo y sus familiares, que ahora están "desbordados" por las llamadas que reciben desde todo el país.

Ha destacado que el 19726 "se ha hecho viral a consecuencia de ganar España su segunda estrella" en el Mundial de Estados Unidos y que se ha convertido en "uno de los números más apetecibles".

Romano ha asegurado que han retirado en estos días los décimos que tienen asignados en la administración número 1 de Motril y que no saben cómo lo van hacer ya que tienen peticiones "desde días antes de recogerlos". "Ya nos quedan pocos e igual no llegamos a septiembre al ritmo que llevamos", ha señalado.

Ha considerado, además, que este 2026 "va a ser nuestro año", se han dado muchas circunstancias que lo dicen: "El Mundial que hemos ganado y la coincidencia de que este año en el anuncio de televisión de la Lotería, una de las protagonista sea una actriz motrileña", en referencia a Tusti de las Heras.

Por su parte, María Jesús Egea, de la administración número 1 de Loterías Fajardo, ha reconocido que están sorprendidos por la gran demanda que está teniendo el número 19726 desde que se puso a la venta y de las llamadas que están recibiendo a pesar de que "solo quedaban los que el Club de Waterpolo y otros particulares que también juegan cada año este número tenían reservado".

Egea ha puntualizado que ese número "sí les queda en el resto de sorteos del año" y que en la administración gana cada año sabiendo que pueden repartir un pedacito de suerte. EFE

(Foto) (Vídeo)

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