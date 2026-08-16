Flick admite que pueden haber más fichajes: "Puede que todavía nos falte algo"

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha admitido este domingo, tras golear (2-5) al Basilea en el penúltimo amistoso de la pretemporada, que podría llegar algún fichaje más antes de que se cierre el mercado estival.

"Puede que todavía nos falte algo; lo veremos esta semana. Lo más importante es la forma en que entrenamos. Tenemos que trabajar duro para mantener el nivel de las temporadas anteriores", ha declarado.

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El Barça está en negociaciones con el Manchester City para incorporar al centrocampista internacional español Rodrigo Hernández 'Rodri' y aún desea fichar un delantero centro tras la marcha del polaco Robert Lewandowski y más recientemente de Ferran Torres, autor del gol que le dio el triunfo a la Selección española en el pasado Mundial.

Respecto al amistoso en tierras suizas, el técnico germano ha apuntado que fue "una prueba más" en la preparación del equipo, que ya está "concentrado en el primer partido (de LaLiga) contra el Elche".

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Sin embargo, antes del estreno liguero del próximo domingo, el Barcelona recibirá el próximo miércoles al Al Ahly egipcio en el Spotify Camp Nou en el Trofeo Joan Gamper.

En cualquier caso, a Flick lo que le preocupa es llegar en un estado de forma suficiente para batir al Elche, pues en su día ya avisó que el equipo no estará en un punto óptimo hasta finales de septiembre.

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"No es tarea fácil, ya que muchos jugadores se han incorporado hace poco", ha recordado el técnico del conjunto azulgrana, consciente de que la disputa del Mundial le obliga a disponer de una plantilla que ahora mismo se entrena y compite a distintas velocidades. EFE