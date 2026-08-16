Feijóo critica la "indolencia" del Gobierno ante el "caos" migratorio de Ceuta

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Madrid, 16 ago (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con "indolencia" ante el "caos" que, en su opinión, ha provocado la crisis migratoria de Ceuta.

Feijóo ha hecho estas declaraciones en un mensaje publicado en la red social X, en un fin de semana marcado por una fuerte tensión en Ceuta ante el temor de que se produzca una nueva entrada masiva de migrantes procedentes desde Marruecos.

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"Los ceutíes tienen derecho a vivir tranquilos. Las mujeres tienen derecho a salir a la calle sin miedo. Los niños tienen derecho a crecer seguros", ha afirmado el dirigente popular.

Feijóo ha reclamado, además, un Gobierno comprometido" y "sensible" frente a una crisis que ha calificado de "cuádruple": migratoria, de salud pública, de orden público y de seguridad nacional".

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"Nadie es capaz de entender la indolencia ante este caos", ha añadido. EFE