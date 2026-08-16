Estabilizado el incendio en Riós (Ourense) por el que el sábado se declaró la situación 2

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Santiago de Compostela, 16 ago (EFE).- La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado este domingo de que el incendio forestal iniciado el sábado por la tarde en el municipio de Riós (Ourense), por el que hubo que declarar la situación 2, ha quedado estabilizado sobre la una de esta tarde.

Según las últimas estimaciones provisionales, este fuego afecta a una superficie de 30 hectáreas.

La situación de emergencia de nivel 2 fue decretada ayer por la tarde como medida preventiva por su cercanía al núcleo de población de Fumaces, pero este domingo ya fue desactivada.

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El incendio comenzó a las 16:54 horas del sábado en la parroquia de Fumaces y A Trepa y para su extinción se han movilizado hasta el momento tres técnicos, catorce agentes, veintidós brigadas, dieciséis motobombas, tres palas, tres helicópteros y siete aviones.

En Galicia, sigue activo otro incendio forestal en Lousame (A Coruña, en la parroquia de Lesende, que se encuentra estabilizado desde primera hora del ayer y afecta a unas 20 hectáreas.

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La Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 para llamar en caso de detectar algún fuego forestal.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento, el 900 815 085. EFE

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