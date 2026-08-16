El SUP pide amparo a Vivas ante el "bloqueo" de la Delegación del Gobierno

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Ceuta, 16 ago (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, una reunión urgente para abordar los problemas de seguridad ciudadana y la presión operativa tras la crisis migratoria registrada en la ciudad ante el "bloqueo" por parte de la Delegación del Gobierno.

El sindicato, según un comunicado remitido a los medios, ha recurrido a la Presidencia de la Ciudad después de que, según denuncia, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, haya rechazado mantener una reunión con los sindicatos y representantes policiales.

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Para el SUP, esta falta de interlocución resulta especialmente grave en un momento en el que, a su juicio, debería reforzarse la coordinación entre las instituciones y los agentes que trabajan sobre el terreno.

El sindicato sostiene que los policías siguen afrontando una elevada presión en áreas como Seguridad Ciudadana, Extranjería, Policía Científica e Información, además de las consecuencias derivadas de la entrada masiva de personas registrada en la ciudad.

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A ello se añaden, según el SUP, las condiciones de los funcionarios destinados en Ceuta y de los agentes desplazados desde la península para hacer frente a la situación.

La organización sindical también advierte de la preocupación existente entre los ciudadanos por la seguridad después de los distintos incidentes y agresiones conocidos durante las últimas semanas.

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Entre sus principales demandas figuran una mayor plantilla estable, mejores medios materiales, el refuerzo de las unidades más afectadas, condiciones laborales dignas para los agentes y la puesta en marcha de un plan integral y permanente de seguridad para Ceuta.

El SUP reconoce que las competencias en materia de seguridad ciudadana corresponden a la Administración General del Estado y asegura que su petición a Vivas no pretende modificar ese reparto competencial sino encontrar una vía de interlocución institucional ante el bloqueo que denuncia y trasladar a la Presidencia de la Ciudad las necesidades de los policías y la preocupación existente en la población.

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Además, quiere plantear también la necesidad de impulsar entre las administraciones competentes un plan de seguridad estable que evite que Ceuta dependa de refuerzos puntuales que llegan una vez que las situaciones de emergencia ya se han producido.

"Los policías no pueden sentirse abandonados por quienes tienen la responsabilidad de escucharlos y los ciudadanos de Ceuta tampoco pueden percibir que sus problemas de seguridad se normalizan", asegura el SUP. EFE

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jmr/avl/ess