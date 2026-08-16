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El Sporting estrena la 'era Larcamón' ante el redebut del Sabadell en Segunda

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Gijón/Sabadell (Barcelona), 16 ago (EFE).- El Sporting afronta este lunes a partir de las 19:00 horas, con El Molinón como escenario y el Sabadell como rival, el estreno en partido oficial de la era del argentino Nicolás Larcamón como nuevo técnico rojiblanco.

El platense, tomó las riendas del proyecto antes incluso de finalizar la pasada campaña, aún con Borja Jiménez en el cargo, si bien el abulense ya había anunciado su marcha al completar la temporada.

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La plantilla sufrió importantes modificaciones, con cerca de la mitad de efectivos incorporados desde el mercado y las directrices de un técnico que apuesta por un fútbol propositivo y con un sistema de tres centrales y tendrá lugar su puesta en marcha oficialmente este lunes ante el Sabadell.

Un estreno en casa para el que Larcamón no podrá contar aún con Andrés Ferrari, Mamadou Loum y Jorge Sáenz, en recuperaciones de sus respectivas lesiones, y mantiene la duda de Gaspar Campos, por molestias físicas.

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Al que ha recuperado es al central Pablo Vázquez, que apunta a titular en el centro de la zaga, acompañado por Diego Sánchez en el perfil izquierdo y uno de los fichajes, el uruguayo Gularte, a su derecha.

Dos de los capitanes, Rubén Yáñez en portería y Guille Rosas en el carril diestro, continuarán siendo piezas importantes, mientras que el costado izquierdo presenta más interrogantes, con el ruso Nikita Iosifov como favorito para ser titular.

En la medular la jerarquía de Corredera y Guillamón se impone para el doble pivote, con Gelabert por delante junto al argentino Alejo Sarco, que previsiblemente sustituirá a Gaspar en un once que cierra, como la temporada pasada, Juan Otero en la punta del ataque.

Por su parte, después de un doble ascenso consecutivo histórico en dos años, el Sabadell redebutará en LaLiga Hypermotion este lunes.

Ferran Costa, el entrenador más joven de Segunda (31 años), y Lucas Viale, el director deportivo, han armado una plantilla con siete supervivientes del doble ascenso y once fichajes, hasta el momento.

El resultado es un equipo con muchos jugadores que cumplirán el sueño de debutar en el fútbol profesional y pelearán por hacerse un sitio en Segunda y algunos fichajes con experiencia y trayectoria.

Es el caso del defensa Edgar González, el centrocampista Pere Pons y el delantero Yanis Rahmani, tres de los futbolistas llamados a liderar el proyecto de la Nova Creu Alta.

La pretemporada también ha servido para dar continuidad al momento de ilusión que vive la ciudad porque el equipo solo perdió el primer partido, con el Castellón (2-0).

Después consiguió tres empates de prestigio contra el Espanyol, el Andorra y el Girona y tres victorias contra rivales inferiores y ahora comenzará el curso en Gijón.

El objetivo es la permanencia, pero el club y la afición no quieren ponerse límites porque al fin y al cabo es uno de los cinco equipos con más años en Segunda.

Costa tiene las bajas confirmadas del carrilero Pipa y los atacantes Javi López-Pinto y Alain Ribeiro.

- Alineaciones probables:

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Gularte, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Iosifov; Guillamón, Corredera, Gelabert, Sarco; y Otero.

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Bonaldo, Edgar, Genar, Miki Codina; Urri, Pere Pons, Quadri; Joel Priego y Rahmani.

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes

Estadio: El Molinón (Gijón)

Horario: 19:00. EFE

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