El Sevilla arranca con victoria en LaLiga tras cuatro temporadas sin conseguirlo

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Sevilla, 16 ago (EFE).- El Sevilla, que el sábado superó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán 2-1 al Rayo Vallecano en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27, volvió a arrancar el torneo con una victoria después de que en las cuatro temporadas anteriores no la consiguiera.

El equipo hispalense no vencía en la primera jornada desde la campaña 2021/22 y precisamente también lo hizo ante el Rayo Vallecano, aunque en aquella ocasión fue por 3-0 y no con tanto sufrimiento como este sábado, en el que el conjunto madrileño se adelantó en los inicios (0-1) y los locales remontaron en la segunda parte con dos penaltis, el último transformado en la prolongación.

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El Sevilla, según recuerda este domingo el club en sus redes sociales, se reencuentra con el triunfo en la primera jornada desde ese 2021 ante el Rayo, ya que después había acumulado tres derrotas y un empate.

La formación sevillista perdió ante Osasuna por 2-1 en estadio El Sadar en la 2022/23; por 1-2 frente al Valencia en el Sánchez-Pizjuán en la 23/24; y por 3-2 frente al Athletic en San Mamés en el curso pasado (25/26), mientras que empató (2-2) en el campo de Las Palmas hace dos campañas (24/25).

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El club también resalta en su informe que el Sevilla tiene un pleno de victorias en la primera jornada ante el Rayo Vallecano, al que ha ganado las tres veces que se ha enfrentado en la inauguración del campeonato.

Además de la sábado, llegó otra en la citada de la 2021/22 por 3-0, con goles de En Nesyri y doblete de Lamela, y la otra fue en Vallecas por 1-4 en la 2018/19, con un tanto de Franco Vázquez y un triplete de André Silva. EFE

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