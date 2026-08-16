El rey llama a Jorge Azcón para interesarse por el incendio forestal de Huesca

Madrid, 16 ago (EFE).- Felipe VI ha llamado este domingo al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para expresarle su preocupación por el incendio forestal que continúa activo en Las Peñas de Riglos (Huesca).
Fuentes de la Casa del Rey han informado de que durante la conversación los reyes han pedido a Azcón que traslade su "apoyo y afecto" a los alcaldes de los municipios afectados por el fuego.
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Don Felipe llamó también al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para interesarse por la situación tras el terremoto de Granada y el incendio de Niebla (Huelva). EFE
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