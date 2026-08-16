El flanco derecho centra los esfuerzos del fuego en Riglos (Huesca), al que llega viento

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Zaragoza, 16 ago (EFE).- El flanco derecho del incendio declarado el lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), que ya abarca más de 16.000 hectáreas, es la zona que más preocupa al operativo que trabaja para extinguir el fuego, al que podría afectar el viento previsto para las próximas horas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el director de extinción del incendio, Francho Aso, ha hecho este domingo balance de la situación desde el puesto de mando avanzado.

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De esta manera, aunque el operativo ha podido trabajar "adecuadamente" en "gran parte del perímetro", que muestra una "muy buena evolución", hay otra parte del incendio que "preocupa" y que se sitúa en "la zona del flanco derecho cabeza", que se dirige hacia el noreste.

"Es donde estamos centrando todos los esfuerzos y donde nos preocupa más la evolución del mismo", ha insistido Aso, que ha observado que el día avanza hacia sus peores horas, con mayor calor, menos humedad y cambios de viento.

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Por ello, ha asegurado que desde el operativo no descartan "ningún escenario" y que están poniendo "todos los medios disponibles" en las zonas que suscitan mayor preocupación.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, ha informado de que las lluvias están descartadas y existe la previsión de la entrada de viento "muy desfavorable para la evolución del incendio".

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Al respecto, se ha referido al "muy contundente" operativo desplegado, con mil efectivos de diferentes administraciones y más de 40 medios aéreos, pero ha indicado que en lo que respecta a la evolución desfavorable no depende de la parte humana, sino de la meteorología y la orografía.

"Tenemos que hacer la parte humana, que es la que se está trabajando, y lo demás tenerlo bien preparado para todos los escenarios", ha resumido.

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Acerca de la situación de los habitantes del entorno, el técnico de Protección Civil Raúl Gil ha señalado que siguen los mismos núcleos de población desalojados -19- e idéntico número de vecinos evacuados, 1.046, de los que 46 se encuentran reubicados en Ayerbe y 35, en la Escuela Militar de Montaña de Jaca.

Gil ha desvelado que este domingo se ha organizado un convoy para que los vecinos de Ena y Centenero pudieran dar de comer a los animales y recoger enseres. EFE

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