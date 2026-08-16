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El Dépor vuelve a Primera ocho años después ante un Elche con buenos recuerdos de Riazor

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A Coruña/Elche (Alicante), 16 ago (EFE).- El nuevo Elche del argentino Martín Anselmi será el invitado del reencuentro del Deportivo, uno de los nueve clubes españoles que a lo largo de su historia ha sido campeón de Primera División, con la máxima categoría del fútbol español, 3.011 días y 8 años después de su último descenso.

El cuadro alicantino, mientras tanto, afronta el debut liguero con la plantilla aún por cerrar, pero con buenas sensaciones y en un escenario que le trae grandes recuerdos, ya que en Riazor logró hace 15 meses su último ascenso a Primera.

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Con Altimira y Yeremay, dos de las piezas claves en el ascenso del Deportivo, todavía lejos del cien por cien a nivel físico para ser titulares, el técnico blanquiazul, Antonio Hidalgo, podría alinear de inicio un once muy parecido al que formó frente al Real Madrid en el Teresa Herrera.

El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, fichaje estrella del Dépor junto al portero Leo Román, y el joven Nsongo Bil parecen fijos en la delantera, al igual que Mario Soriano y Amatucci en la medular.

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Luismi Cruz, una de las sensaciones de la pretemporada, y David Mella apuntan a los costados, por lo que la duda está en si Hidalgo mantiene al joven central polaco Bright Ede, uno de los fichajes veraniegos, junto al belga Lucas Noubi o sitúa a Miguel Loureiro en el centro del eje, ya que el italiano Quagliata tiene más opciones que Angeliño para ocupar el lateral izquierdo por el estado físico del exlateral del Roma.

El conjunto ilicitano, que solo logró un triunfo fuera y ante el colista Oviedo en la pasada campaña, pretende revertir esa dinámica. De hacerlo en A Coruña, acabaría además con su estadística negativa en las jornadas inaugurales del campeonato en Primera.

Con la novedad en su banquillo del argentino Martin Anselmi tras la decisión de Eder Sarabia de no seguir al frente de la plantilla, el equipo ha ido de menos a más durante la pretemporada.

Con la idea de juego de los últimos años, Anselmi ha logrado ya implantar sus matices tácticos y formar un grupo cohesionado que ha acabado invicto en la pretemporada y al que en estos últimos días se han sumado los atacantes argentinos Abiel Osorio y Ezequiel Ponce, que estarán disponibles pero es difícil que sean titulares.

Javi Morcillo, el también argentino Facu Buonanotte y Fer Miño, los otros fichajes del club ilicitano, se encuentran a disposición del entrenador y los dos últimos tienen opciones de ser titulares.

Las únicas bajas son las de los lesionados Yago Santiago, que se recupera de una operación de rodilla, y Grady Diangana, con problemas musculares. Pedro Bigas ya se ha recuperado de sus problemas musculares, aunque no ha disputado ni un minuto durante la pretemporada.

Es probable que Fede Redondo retrase su posición para jugar en la línea de tres centrales y que el canterano Aly Houary tenga continuidad en una de las posiciones por detrás del atacante.

- Alineacion es probables

Deportivo A Coruña: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede o Loureiro, Quagliata; Mella, Amatucci, Mario Soriano, Luismi Cruz; Nsongo Bil y Aubameyang.

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangaré, Aguado, Gonzalo Villar, Valera; Aly Houary o Buonanotte, Cepeda y Fer Niño.

Árbitro: Francisco Hernández (Comité de Extremadura)

Estadio: Riazor

Hora: 21.00

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dmg-pvb/nhp/jap

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