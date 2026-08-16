El conjunto español, subcampeón del mundo en el ejercicio mixto

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Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- El conjunto español de gimnasia rítmica se ha proclamado este domingo subcampeona en el ejercicio mixto en los Mundiales que concluyen este domingo en Fráncfort (Alemania).

El conjunto dirigido por Alejandra Quereda y Ana Pelaz ya había logrado el sábado el oro en el concurso completo, el segundo de la historia de la rítmica, 35 años después de Atenas 1991 y selló el billete directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por delante de Japón (plata) y Brasil (bronce). EFE

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