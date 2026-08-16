Dean Huijsen, sobre el dorsal 4: "Mi ídolo fue Ramos y para mí es un sueño poder llevarlo"

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Redacción Deportes, 16 ago (EFE).- El central español Dean Huijsen afirmó que es "un sueño" vestir el dorsal 4, ya que su ídolo fue Sergio Ramos, después de la victoria del Real Madrid frente al Schalke 04 por 0-3 este domingo.

"Es algo que siempre soñé, mi ídolo fue Ramos y para mí es un sueño poder llevarlo", apuntó en declaraciones a Real Madrid TV.

Huijsen hizo el segundo gol en el triunfo de su equipo, rematando de cabeza un córner desde la izquierda. "Un buen centro de Arda (Güler), rematé y tuve la suerte de meter gol. Contento por el trabajo del equipo, estamos dejando buenas sensaciones", resumió.

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Además, destacó lo que Jose Mourinho espera del equipo: "Estamos entrenando mucho, fuerte, corriendo mucho, nos exige mucho y eso es bueno para nosotros. Como central, que sea sólido, que intente tener la portería a cero, y, como equipo, que estemos juntos y seamos solidarios". EFE