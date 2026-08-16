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Convergencia Cívica Valenciana impulsa un foro ciudadano para apoyar a Ceuta y Melilla

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Ceuta, 16 ago (EFE).- Convergencia Cívica Valenciana ha acordado impulsar la creación del Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla, una iniciativa que pretende convertirse en un espacio de encuentro, reflexión y acción solidaria de la sociedad civil española ante los desafíos sociales, económicos y geopolíticos que afrontan ambas ciudades autónomas.

La organización, con sede en Valencia, considera que Ceuta y Melilla afrontan desde hace años retos relacionados con la presión migratoria, las tensiones fronterizas, la cohesión social, el empleo y la vivienda, además de la necesidad de reforzar de forma permanente servicios públicos esenciales.

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Ante esta situación, defiende que la respuesta debe implicar al conjunto de la sociedad española y no limitarse al ámbito institucional.

El nuevo foro nace también, según ha informado Convergencia Cívica Valenciana, como una expresión del "profundo afecto" de la sociedad española hacia Ceuta y Melilla y sus ciudadanos, y entre sus objetivos están canalizar la solidaridad mediante proyectos de carácter social, educativo, sanitario y económico, así como promover estudios, jornadas y debates sobre la realidad de ambas ciudades.

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La iniciativa busca además formular medidas concretas y viables ante las instituciones competentes y favorecer la colaboración entre asociaciones vecinales, organizaciones profesionales, colegios oficiales, universidades, sindicatos, entidades empresariales y plataformas ciudadanas.

El foro prestará especial atención a las necesidades cotidianas de la población, con iniciativas destinadas a favorecer la cohesión social y la igualdad de oportunidades, además de prestar apoyo a las personas mayores, familias, infancia, juventud y colectivos vulnerables.

Convergencia Cívica Valenciana ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se implique en el proyecto y ha invitado a sumarse a esta iniciativa a asociaciones vecinales, culturales, educativas, deportivas y juveniles, entidades de mujeres y mayores, organizaciones de cooperación y desarrollo, fundaciones, colegios profesionales, sindicatos, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y plataformas ciudadanas.EFE

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