Controlado el incendio forestal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla)

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Madrid, 17 ago (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por controlado en la noche de este domingo el incendio forestal del paraje Arroyo del Puerco, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla.

El fuego, declarado durante la tarde del domingo, se ha dado por controlado a las 21:55 horas de ese día, ha informado el Infoca en su cuenta de la red social X.

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Los trabajos se centran ahora en el "remate y liquidación" del incendio, ha abundado la fuente.

El fuego se ha originado en una zona próxima a la carretera SE-198 y se han activado para su extinción por aire un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros; y por tierra 24 bomberos forestales y dos autobombas. EFE

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