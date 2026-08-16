Ceuta aumenta un 70 % los recursos de limpieza para afrontar la situación excepcional

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Ceuta, 16 ago (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha incrementado hasta un 70 % los recursos destinados habitualmente a la limpieza, recogida de residuos, mantenimiento y adecentamiento de los espacios públicos para hacer frente a la situación generada tras la entrada masiva de personas registrada los pasados 30 y 31 de julio.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de la ciudad autónoma mantiene desde el pasado 2 de agosto un operativo extraordinario en el que participan actualmente más de 750 personas, entre medios propios de la ciudad y trabajadores de las empresas implicadas, con actuaciones dirigidas a reforzar la limpieza, la recogida de residuos, el cuidado de parterres y los trabajos de jardinería en distintos puntos de Ceuta.

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Según ha informado el Gobierno autonómico, la permanencia todavía de un elevado número de personas en la ciudad está obligando a realizar "un esfuerzo extraordinario" de medios y personal para atender las necesidades derivadas de esta situación y, al mismo tiempo, mantener los servicios ordinarios.

La Consejería reconoce que, pese al importante refuerzo realizado, los recursos disponibles se encuentran "totalmente desbordados e insuficientes" ante la situación, por lo que el operativo mantiene un trabajo continuo para garantizar, en la medida de lo posible, unas condiciones adecuadas de limpieza, salubridad y mantenimiento de los espacios públicos.

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El Ejecutivo ceutí ha destacado el trabajo de los operarios y de todos los servicios implicados, así como la labor de las empresas que participan en el dispositivo, cuya actuación, según la Consejería, se está desarrollando de forma "continua, coordinada y satisfactoria".

Asimismo, ha destacado la colaboración permanente con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) y las distintas asociaciones vecinales, que trasladan directamente las necesidades e incidencias detectadas en los barrios y permiten agilizar la respuesta de los servicios municipales.

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La Consejería considera que esta coordinación con las entidades vecinales resulta especialmente importante para afrontar una situación excepcional como la actual y ha asegurado que el dispositivo extraordinario se mantendrá mientras sea necesario, con el objetivo de atender las necesidades de los ciudadanos y conservar los espacios públicos en las mejores condiciones posibles. EFE

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