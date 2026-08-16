Candace Parker lidera la promoción 2026 del Salón de Fama marcada por la WNBA

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Washington, 15 ago (EFE).- Candace Parker, tres veces campeona y dos veces MVP de la WNBA, lideró este sábado la promoción de 2026 del Salón de la Fama del Baloncesto, marcada por el protagonismo femenino y en la que también ingresó el entrenador Doc Rivers, campeón de la NBA con los Boston Celtics.

Además de sus tres anillos de la WNBA en 2016, 2021 y 2023 con Los Angeles Sparks, Chicago Sky y Las Vegas Aces, y sus dos trofeos MVP, uno de ellos en el año de su debut (2008), Parker tiene dos oros olímpicos (Pekín 2008 y Londres 2012) y tiene dos veces campeona de la NCAA con la Universidad de Tennessee.

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Parker también se proclamó campeona de la Euroliga en 2013 con el UMMC Ekaterinburg ruso, y su dorsal '3' ha sido retirado tanto por las Sky como las Sparks.

Junto a Parker, también ingresaron al Salón de la Fama Elena Delle Donne (dos veces MVP y una vez campeona de la WNBA), Chamique Holdsclaw y el equipo femenino de Estados Unidos que conquistó el oro olímpico en Atlanta 1996.

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Más allá del baloncesto femenino, este año fue incluido el mítico entrenador Doc Rivers, que abandonó en mayo los banquillos tras un cuarto de siglo al frente de los Celtics, Los Angeles Clippers o Milwaukee Bucks. Fue campeón con los Celtics en 2008 y elegido como Entrenador del Año de la NBA en el 2000.

En la misma categoría entró Mike D'Antoni, Entrenador del Año en 2005 con los Phoenix Suns y en 2017 con los Houston Rockets. Como jugador, D'Antoni ganó dos veces la EuroLiga con el Olimpia Milano.

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Entre los exjugadores de la NBA, destacó Amar’e Stoudemire, seis veces 'All-Star' y figura de los Phoenix Suns y New York Knicks.

Todos ellos participaron este sábado en la ceremonia celebrada en la sede del Salón de la Fama del Baloncesto en Springfield (Massachusetts, Estados Unidos). EFE

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