Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Candace Parker lidera la promoción 2026 del Salón de Fama marcada por la WNBA

Guardar

Washington, 15 ago (EFE).- Candace Parker, tres veces campeona y dos veces MVP de la WNBA, lideró este sábado la promoción de 2026 del Salón de la Fama del Baloncesto, marcada por el protagonismo femenino y en la que también ingresó el entrenador Doc Rivers, campeón de la NBA con los Boston Celtics.

Además de sus tres anillos de la WNBA en 2016, 2021 y 2023 con Los Angeles Sparks, Chicago Sky y Las Vegas Aces, y sus dos trofeos MVP, uno de ellos en el año de su debut (2008), Parker tiene dos oros olímpicos (Pekín 2008 y Londres 2012) y tiene dos veces campeona de la NCAA con la Universidad de Tennessee.

PUBLICIDAD

Parker también se proclamó campeona de la Euroliga en 2013 con el UMMC Ekaterinburg ruso, y su dorsal '3' ha sido retirado tanto por las Sky como las Sparks.

Junto a Parker, también ingresaron al Salón de la Fama Elena Delle Donne (dos veces MVP y una vez campeona de la WNBA), Chamique Holdsclaw y el equipo femenino de Estados Unidos que conquistó el oro olímpico en Atlanta 1996.

PUBLICIDAD

Más allá del baloncesto femenino, este año fue incluido el mítico entrenador Doc Rivers, que abandonó en mayo los banquillos tras un cuarto de siglo al frente de los Celtics, Los Angeles Clippers o Milwaukee Bucks. Fue campeón con los Celtics en 2008 y elegido como Entrenador del Año de la NBA en el 2000.

En la misma categoría entró Mike D'Antoni, Entrenador del Año en 2005 con los Phoenix Suns y en 2017 con los Houston Rockets. Como jugador, D'Antoni ganó dos veces la EuroLiga con el Olimpia Milano.

Entre los exjugadores de la NBA, destacó Amar’e Stoudemire, seis veces 'All-Star' y figura de los Phoenix Suns y New York Knicks.

Todos ellos participaron este sábado en la ceremonia celebrada en la sede del Salón de la Fama del Baloncesto en Springfield (Massachusetts, Estados Unidos). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de las bizcotelas, los bizcochos con yema y chocolate que ya comía Felipe V y que son un clásico de San Lorenzo de El Escorial

Varias pastelerías sanlorentinas han recuperado este dulce y siguen elaborándolo con las indicaciones recogidas allá por 1747

La historia de las bizcotelas, los bizcochos con yema y chocolate que ya comía Felipe V y que son un clásico de San Lorenzo de El Escorial

Castilla-La Mancha, la comunidad dormitorio de Madrid: “Vienen aquí porque pueden vivir en casas más grandes y baratas, incluso con piscina”

El crecimiento poblacional se dispara en las provincias de Toledo y Guadalajara ante la subida incesante de los precios de la capital y su área metropolitana

Castilla-La Mancha, la comunidad dormitorio de Madrid: “Vienen aquí porque pueden vivir en casas más grandes y baratas, incluso con piscina”

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Es un trabajo en el que se imponen las reglas del mar, incontrolables en muchas ocasiones, y en el que los márgenes de error son mínimos. ‘Infobae’ habla con expertos que coinciden en que la fatiga, la maquinaria y las condiciones meteorológicas forman la combinación más letal a bordo de un barco pesquero

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Detrás del éxito español en trasplantes de órganos: un “complicado” proceso logístico y un sistema basado en la generosidad de la gente

El programa de trasplantes y donación de órganos español es líder a nivel mundial desde hace más de 30 años, un éxito que requiere de esfuerzo, coordinación e inversión para mantenerse

Detrás del éxito español en trasplantes de órganos: un “complicado” proceso logístico y un sistema basado en la generosidad de la gente

Las islas en medio del océano Pacífico que albergan más de 100 volcanes: un clima extremo y el riesgo permanente de desastres naturales

La amenaza continua de terremotos, erupciones volcánicas o tsunamis son la seña de identidad de un territorio que tiene una población de apenas 20.000 habitantes

Las islas en medio del océano Pacífico que albergan más de 100 volcanes: un clima extremo y el riesgo permanente de desastres naturales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una exconcejala de Barcelona abre la puerta a la ‘sala de máquinas’ y desvela por qué lo que prometen los políticos no se parece a lo que después hacen: “Hay que ser muy paciente para ser democrático”

Una exconcejala de Barcelona abre la puerta a la ‘sala de máquinas’ y desvela por qué lo que prometen los políticos no se parece a lo que después hacen: “Hay que ser muy paciente para ser democrático”

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Las autoridades marroquíes expulsan a la Agencia EFE y TVE de Castillejos y les amenaza con retirarles la acreditación

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

ECONOMÍA

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”